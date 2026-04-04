El Gobierno confirmó la salida del último diplomático iraní que quedaba en el país, tras ser expulsado

El canciller Pablo Quirno anunció este sábado que el máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina luego de ser declarado persona non grata y haberle avisado que tenía que dejar el territorio dentro de las siguientes 48 horas.

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“ En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno , el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional ”, confirmó en su cuenta de X.

El jueves, el gobierno de Javier Milei le ordenó a Tehrani que abandone el país en 48 horas, en lo que significó un quiebre definitivo entre ambos países, momentos después de que la embajada iraní en Uruguay condenara la decisión de la Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista .

En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional.

“La decisión [de expulsar a Tehrani] se adopta en respuesta al texto difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”, indicó Cancillería entonces en un comunicado.

Así, el Gobierno resolvió avanzar sin pausa en el distanciamiento con Irán. Tehrani era la última representación del régimen y su expulsión es el “paso previo” a romper.

La respuesta de Soltani Tehrani

“Nos sentimos un poco tristes porque no tuvimos suficiente tiempo para despedirnos de todos los amigos que teníamos aquí en persona y la comunidad iraní que de verdad son muy nobles aquí, médicos, ingenieros, que han contribuido mucho a la Argentina, al desarrollo científico y son una comunidad muy de paz, muy noble”, había declarado el viernes Soltani Tehrani. “Expulsar al único diplomático no favorece a Argentina, sino que empeora aún más las cosas”, había dicho el funcionario iraní.

El miércoles por la tarde, Irán condenó que la Argentina declarara a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.

“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino ”, expresó el régimen islámico.

Asimismo sostuvo que la declaración es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní ”. Y advirtió que el presidente Javier Milei y el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel.

Fuente: Agencia DIB.