El frente "anti-Milei" vuelve a generar ruido entre el kicillofismo y La Cámpora

Luego que el diputado nacional Máximo Kirchner cuestionara la posibilidad de conformar un frente político anti-Milei, desde el Gobierno de Axel Kicillof salieron al cruce y si bien intentaron no polemizar con el líder de La Cámpora, dejaron en claro la necesidad de avanzar con espacio amplio se oponga a las políticas libertarias de cara a las elecciones de 2027.

El nuevo capítulo de la interna peronista tuvo como puntapié las declaraciones de Kirchner durante una recorrida de fin de semana en Santa Fe, y en medio de la asunción de Axel Kicillof como titular del PB bonaerense .

“No sirve destruir al adversario para ganar una elección. Y es uno de los dramas que tiene la Argentina. Hay que construir una opción diferente. Por eso, cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence ”, dijo el líder de La Cámpora . Y destacó que para su espacio “Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna”.

La respuesta llegó este lunes en donde en su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno Carlos Bianco sentó la posición del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). "Respecto de la formación de un frente, a mí me da más o menos igual cuál sea el nombre, la característica, pero me parece que tiene que ser un frente. Llamémoslo como quieran: no lo llamemos anti-Milei, pero que se oponga a Milei" , lanzó.

Para el funcionario, la construcción opositora debe tener como ejes resistir las políticas libertarias y ofrecer una propuesta superadora. "Que genere un programa, que genere un proyecto, que genere una esperanza para el pueblo argentino que está siendo muy golpeado", dijo.

Y además, subrayó la necesidad de ampliar el peronismo para que pueda aspirar a ganar. Algo complejo si no se amplía su base de alianzas. “Con un núcleo duro no la vamos a ganar. Hay que convocar a distintos sectores que compartan consensos básicos”, sostuvo Bianco.

También el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque hizo referencia a la interna en la misma conferencia de prensa realizada en Gobernación. "Mientras no sea a favor de Milei, está todo bien", dijo al ser consultado sobre la conformación de ese espacio opositor. Pero advirtió que la amplitud no es opcional: "Es imposible ganar si no se convoca a un conjunto de fuerzas".

“Como viene diciendo Axel, este es un año de construcción, y en la discusión que tenemos que tener, tenemos que plantearnos qué característica va a tener ese espacio a la hora de gobernar. No podemos cometer los mismos errores que en 2019-2023 porque la ciudadanía no lo perdonaría”, cerró.

Fuente: Agencia DIB