viernes 24 de abril de 2026
24 de abril de 2026 - 20:24

Kicillof asumió en el PJ: gestos de apertura y unidad, y un renovado reclamo contra Milei

El gobernador formalizó su presidencia en el PJ bonaerense. Defineron una marcha para reclamar por los fondos nacionales para el Servicio Alimentario Escolar.

Por Agencia DIB
Alak, Magario, Kicillof, Otermín y Cascallares en la sede del PJ.&nbsp;

Alak, Magario, Kicillof, Otermín y Cascallares en la sede del PJ. 

Axel Kicillof asumió formalmente hoy al frente del PJ bonaerense y como primer gesto político de impronta personal puso en marcha una campaña masiva de afiliación, apuntada a sumar jóvenes al partido y un discurso de “apertura hacia sectores que nos han sido adversos”. Hubo además un cuidado de los equilibrios internos, con críticas al gobierno de Javier Milei combinadas con el reclamo por la prisión de Cristina Kirchner.

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La presidencia de Kicillof se formalizó en una reunión del Consejo partidario que se realizó en la sede de La Plata, a la que concurrieron dirigentes alienados en todas las corrientes internas con la excepción de Máximo Kirchner, que estuvo en un acto en Santa Fe, un gesto que pareció apuntado a marcar las tensiones internas que persisten, más allá de que su rol como titular del Congreso no le exigía estar presente.

Kicillof esquivó la polémica y, a la salida, dedicó unos minutos a la prensa para desgranar un discurso que combinó una llamado a sumar sectores “que muchas veces nos han sido adversos” con el rol que quiere para el partido: “tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo: el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a ser el responsable de terminar con este modelo de destrucción”, se entusiasmó.

“Hemos demostrado madurez, hemos demostrado responsabilidad", afirmó en esa línea. Y agregó que "no hay sector que no crea que es fundamental poner de pie y poner a funcionar el partido justicialista provincial". Enfatizó que "vi un espíritu de cooperación, un espíritu para contribuir" y que el resultado fue "una declaración conjunta de todos los sectores".

La declación del PJ

El Consejo aprobó un comunicado oficial que recoge la agenda crítica hacia el gobierno de Javier Milei, con un lugar destacado para la exigencia de reponer fondos nacionales “retenidos indebidamente” a la provincia por el gobierno de Milei, con el reclamo por Cristina Kirchner, a quien define como “proscripta” y para quien piden “la liberación”. Le suman un reclamo “humanitario” por Julio De Vido, preso con el acceso a un tratamiento médico por su diabétes dificultados, segúyn denunció.

De la reunión emergió una marcha que el miércoles encabezarán intendentes y el gobernador al ministerio de Capital Humano para reclamarle a Sandra Petovello por una deuda de $220.000 mil millones, que ella niega, para financiar el Servicio Alimentario Escolar. Kicillof ya participó esta semana en un reclamo ante la Corte por fondos jubilatorios y también se sumará a la movilización del partido por el día del Trabajador, que quedó definida hoy.

En lo formal, se completó también la grilla de autoridades. Se designó a Verónica Magario como vicepresidenta 1º y a Federico Otermín como vicepresidente 2º, en tanto que Mariano Cascallares estará al frente de la Secretaría General, Julio Alak de la Secretaría de Formación Política y Mariel Fernández de la Secretaría de las Mujeres y Género. Asimismo, se ratificó a Ariel Sujarchuk como secretario de Finanzas y Tesorería, y a Noelia Castaño como subtesorera del partido.

Fuente: Agencia DIB.

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