El ACA premió a los campeones nacionales de automovilismo 2025

El Automóvil Club Argentino (ACA) distinguió a los campeones nacionales de automovilismo de la temporada 2025 en una ceremonia realizada en su sede central, donde se reunieron las principales figuras del deporte motor argentino junto a autoridades deportivas de distintas provincias.

La producción de autos cayó 21,5% interanual en mayo y las ventas mayoristas se desplomaron 39%

La premiación, organizada por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA y fiscalizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), reconoció a los pilotos, navegantes y equipos que se destacaron en disciplinas como Rally Argentino, Fórmula Nacional, TC2000, Top Race, karting, regularidad histórica, simracing y competencias internacionales.

Durante el acto, el presidente del ACA, César Carman , destacó el momento que atraviesa el automovilismo argentino y vinculó ese crecimiento con la irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1. "El automovilismo nacional atraviesa uno de sus momentos de mayor visibilidad y atractivo internacional", afirmó, al tiempo que señaló que el piloto bonaerense, formado en la estructura deportiva de la CDA, renovó la ilusión de los aficionados por volver a tener una carrera de la máxima categoría en el país .

Carman también aseguró que existen señales alentadoras para avanzar en ese objetivo y remarcó el respaldo de distintos gobiernos provinciales, cuyos representantes participaron de la ceremonia junto a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, San Juan, Buenos Aires y Santa Fe .

Distinciones

La jornada contó además con la presencia de familiares, dirigentes, periodistas especializados y referentes del ambiente motor. Los asistentes también pudieron recorrer una muestra estática de vehículos de competición exhibidos en el ingreso y el hall principal de la institución.

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Entre los principales campeones distinguidos se destacaron Matías Rossi, campeón argentino de TC2000; Facundo Aldrighetti, campeón de Top Race V6; Diego Verrielo, campeón de Top Race Series; Julián Ramos, campeón de Fórmula Nacional; Miguel Baldoni y Gustavo Franchello, campeones argentinos de Rally Argentino RC2; y Leonel Pernía, campeón de TCR South America. Además, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron reconocidos como campeones mundiales FIA World Rally-Raid.

Además, se vivió un momento de profunda emoción en el reconocimiento a Juan Cruz Yacopini, accidentado en Mendoza en diciembre último.

Todos los premiados

Sport Regularidad Histórica: Alejandro López (piloto) y Gabriel Gourovich (navegante).

Rally Regional: Pablo Franza (piloto) y Leonardo Fernández (navegante).

Copa IAME Series Argentina: Juan Cruz Davancens (Cadete), Joaquín Gorlero Pizarro (Sudam Junior), Thiago Díaz (Sudam Senior), Thiago Palotini (Old School Junior), Leonel Maresca (Old School Senior) y Nicolás Brown (Old School Master).

Copa Rotax Buenos Aires: Antonio Pugliesi, Mateo Santino, Bautista Panetta, Juan Ignacio Alessi, Gabriel De Lucca, Matías Rodríguez, Carmelo Fazzari, Diego Vigliercio, Agustín Perchivatti, Martín Saa, Gastón Di Bella, Joaquín De Volder, Gastón Amboade, Valentino Manta, Martín Ibarra, Julián Falivene y Santiago Fabani, entre otros.

Fiat Competizione: Christian Romero.

Campeonato Argentino de Karting: Hipólito Lucero Perabo (Mini), Vicente Aguilar (Cadete), Marcos Albert (Proam), Simón Bulbarella (OKN) y Bautista Panetta (OKN Junior).

Sport Histórico Regularidad: Diego Pinosa y Paula Percossi (Pilotos A), Enrique y Valentina Daima (Pilotos B), Daniel Sacon y Eduardo Wiens (Pilotos C), además de la escudería Alcohol Free.

Sport Histórico Velocidad: Manuel Elicabe (GT1), Pablo Falconi (GT2), Leandro Gargiulo (GT3), Fabián Pons (GT4), Luis Ortiz Basualdo (Línea CAS) y Hugo Giambruni (DTNH).

Rally Argentino: Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (RC2), Rubén Montoro e Ignacio Uez (RCMR), Nicolás González y Gerónimo Bordignon (RC3), Julián Larrosa e Ítalo Baratella (RC4), Santiago Sabatini y Nelson Tomada (RC5).

Desafío Eco: Escuela EEST N.º 1 Antonio Bermejo, de Junín.

Sim Racing: Dino Filippa.

Fórmula Nacional: Julián Ramos.

Top Race Series: Diego Verrielo.

Top Race V6: Facundo Aldrighetti.

TC2000: Matías Rossi.

Campeones Internacionales: Leonel Pernía (TCR South America), Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (FIA World Rally-Raid).

Fuente: Agencia DIB