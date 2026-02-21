El explosivo en la Escuela de Gendarmería estaba dirigido a un exdirector de la institución

Peritos de la división anti terrorismo.

El paquete explosivo que detonó ayer en la sede de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional estaba dirigido, bajo el formato de correspondencia privada, al Comandante Mayor Diego Gasparutti, quien fue director de la institución hasta 2024.

La investigación del hecho ya estableció que la explosión se produjo el viernes a las 13:50 en produjo en una oficina del piso 11 del edificio ubicado en avenida Paseo Colón 533, en San Telmo, y que la produjo un detonador dentro de una caja de cartón.

También se determinó que estaba guardada en el lugar hace unos cuatro mese s como correspondencia privada a nombre de Gasparutti, quien fue director de la escuela entre fines de 2021 y mediados de 2024 y resultó uno de los cuatro heridos por el hecho.

La investigación está a cargo del juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi y las pericias que se realizan están a cargo de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

