La CGT marchó por el Día del Trabajador y lanzó una advertencia a Milei: "se terminó la paciencia"

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchó hoy a la Plata de Mayo para protestar contra la política económica de Javier Milei en una jornada convocada bajo el lema “el trabajo es con derechos, o es esclavo” y dejó una advertencia al Presidente: “ vamos a profundizar los conflictos, basta de paciencia ”, dijo en su discurso Octavio Arguello, uno de los triunviros que conducen la organización.

La convocatoria comenzó desde temprano con la movilización de diferentes columnas sindicales y concluyó con un acto central frente a la Casa Rosada , en el que hablaron además de Arguello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, los otros dos triunviros. Después, se dio a conocer un documento titulado con el slogan de la convocatoria. También hubo, en la plaza, una ceremonia en homenaje al Papa Francisco.

“Le queremos decir basta a este Gobierno. Se terminó la paciencia, señor Presidente”, lanzó Arguello, secretario adjunto de Camioneros. “ Después de la marcha habrá una medida de fuerza mucho más fuerte . Se percibe el malhumor social”, lanzó por su parte Sola, que conduce el Sindicato del Seguro. “ La salida no es con ajuste permanente , no es con especulación financiera y dejando a millones afuera”, agregó Jerónimo, de los trabajadores del vidrio.

La marcha se dio en un marco signado por una medida judicial que hace una semana restableció la vigencia de la reforma laboral , al menos en forma interina, mientras se resuelve el planteo de fondo por la constitucionalidad o no de la norma, que justamente planteó la CGT. Aunque se estima que la puja llegará a la Corte, la próxima instancia en resolver será la alzada pero del Foro Contencioso Administrativo y no en el laboral, como pretendía la central obrera.

En su discurso, Arguello agregó Argüello señaló: “Le tenemos que decir basta a este gobierno corrupto. El pueblo unido es la única forma de terminar con este flagelo, por eso convocamos a todos los trabajadores. No se puede construir un país justo, libre y soberano quitando derechos. Le decimos al gobierno que no se soporta más el ajuste al pueblo”.

¿Qué dice el documento?

En el documento, la CGT advirtió sobre un “retroceso” en las condiciones de vida y cuestionó el rumbo económico. El texto planteó que las políticas oficiales profundizan la desigualdad, favorecen a sectores concentrados y debilitan el empleo, al tiempo que alerta sobre el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la crisis en áreas sensibles como la salud.

También cuestionó la orientación de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, actualmente bajo discusión judicial, al considerar que implica un recorte de derechos individuales y colectivos. En esa línea, la CGT ratificó que continuará las acciones legales para frenar su aplicación y sostuvo que las conquistas laborales “costaron organización y lucha”.

Entre otros puntos, el documento advirtió sobre la caída de la actividad económica en sectores como la industria, la construcción y el comercio, el freno a la obra pública y el crecimiento de la informalidad. Además, planteó que el modelo económico “divide al pueblo” y promueve la confrontación, en detrimento de la cohesión social.

En la marcha, la CGT tuvo acompañamiento de organizaciones aliadas, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un conglomerado de movimientos sociales integrado a la central. También participan columnas de La Cámpora y otras agrupaciones políticas vinculadas al peronismo. Hubo una columna del MAS, alineado con la izquierda más dura.

Los otros sectores de la izquierda estuvieron ausentes porque concretará su acto por el Día del Trabajador el 1° de mayo en la Plaza de Mayo. Tampoco participó el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que integran la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, que realizarán este viernes un plenario para debatir un “programa del movimiento obrero”.

Fuente: Agencia DIB.