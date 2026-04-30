Nuevo gesto de alineamiento: Milei voló a un portaaviones nuclear de EEUU y se entrevistó con un alto mando militar

En un nuevo gesto de alineamiento estratégico con la administración estadounidense de Donald Trump, el presidente Javier Milei visitó hoy el portaviones USS Nimitz, una gigantesca nave de propulsión nuclear que navega cerca de Mar del Plata, para participar de ejercicios militares conjuntos con la armada argentina.

Milei en el Congreso: apoyo sin matices a Adorni y duros cruces con periodistas y opositores. "chorros" y "asesinos"

En el Nimitz, en cuya cubierta se fotografió con el embajador norteamericano Peter Lamelas, el canciller Pablo Quirno y su hermana Karina, Milei se entrevistó con el jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur de los Estados Unidos, contraalmirante Mark A. Schafer . También saludó al comandante del buque, capitán Joseph J. Furco.

Milei viajó esta mañana al portaaviones nuclear USS Nimitz para participar de una actividad conjunta organizada por el Comando de Operaciones Especiales Sur , como parte de los ejercicios navales de la operación conjunta Passex, que las fuerzas militares de ambos países llevan adelante desde el martes en el Atlántico Sur.

La autorización para el ingreso de las tropas extranjeras al país para realizar ese ejercicio fue realizada por el Ejecutivo a través de un decreto y no de una ley , lo que generó criticas de la oposición.

Con Milei, Karina y Quirno volaron hasta el Nimitz el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

“Nuestros países son más fuertes cuando trabajamos juntos. La visita del contraalmirante Shafer reafirma el valor de la relación entre nuestras fuerzas de operaciones especiales y continúa fortaleciendo la cooperación en defensa entre Estados Unidos y la Argentina. Una Argentina más fuerte hace a toda la región más segura”, expresó en el embajador Lamelas, en las redes sociales.

A estos ejercicios combinados se suma la operación Daga Atlántica, que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos realizan con sus pares argentinos en tres unidades: la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada de la Fuerza Aérea, en la localidad bonaerense de Moreno.

La misión del Nimitz

Por estas horas, el Nimitz se encuentra navegando por la Zona Económica Exclusiva argentina, tras cruzar desde el Pacífico, desde Chile, al Atlántico, por el Estrecho de Magallanes.

Las maniobras forman parte de la etapa final del despliegue internacional Southern Seas 2026, una campaña de navegación y adiestramiento iniciada en el hemisferio norte, durante la cual el portaaviones USS Nimitz recorrió distintos escenarios del continente americano, integrando ejercicios combinados con diversas Armadas de la región, incluida la Armada Argentina.

“A medida que el grupo de combate aeronaval estadounidense avanzó hacia el Atlántico Sur y se aproximó al litoral marítimo argentino, comenzó el trabajo conjunto en aguas jurisdiccionales nacionales, mediante la ejecución del ejercicio Passex 2026”, explicaron en el Ministerio de Defensa.

Mientras tanto, unidades de la Flota de Mar zarparon de la Base Naval de Puerto Belgrano para integrarse al despliegue. El destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales establecieron contacto operativo con el USS Nimitz y el destructor USS Gridley, conformando “una fuerza de tarea combinada orientada al adiestramiento conjunto”.

¿Cómo es el portaaviones?

La inmensa nave estadounidense entró el domingo a las aguas argentinas y se esperaba que durante estos días realizara múltiples ejercicios de búsqueda, rescate, ataque y defensa frente a las costas de Rawson, Necochea y Mar del Plata.

El portaaviones está en servicio desde 1975 y es un buque a propulsión nuclear, ya que utiliza reactores nucleares para generar energía y moverse. Esto le permite operar hasta veinte años sin reponer combustible.

La nave funciona mediante reactores que calientan agua para generar vapor que impulsa turbinas y hélices, permitiéndole superar velocidades de 30 a 31,5 nudos (más de 56-58 km/h).

Tiene 333 metros de eslora, unos 77 metros de manga máxima y un desplazamiento cercano a las 100.000 toneladas, con capacidad para operar decenas de aeronaves embarcadas. Y puede llevar entre 5.000 y 6.000 efectivos a bordo.

Fuente: Agencia DIB.