F1: Colapinto clasificó en octava posición en la clasificación sprint del GP de Miami

El Alpine de Franco Colapinto.

Luego de un Road Show en el que recibió el aliento de todo un país, y tras un mes de parate en la Fórmula 1 que le permitió trabajar a fondo en su entendimiento del auto, Franco Colapinto brilló en la clasificación sprint de Miami. Así, el piloto de Alpine oriundo de la localidad bonaerense de Pilar cerró la clasificación sprint del Gran Premio de Miami en un octavo lugar, con un tiempo de 1:29.320. Es su mejor clasificación hasta ahora en la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto superó los dos primeros cortes y avanzó a la SQ3 sin inconvenientes, en donde su gran vuelta lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y del Red Bull de Isack Hadjar.

Además, en las primeras posiciones, el británico de McLaren Lando Norris se quedó con la pole, con un 1:27.869, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de la sprint del sábado, que comenzará a la una de la tarde de Argentina, por el Mercedes de Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero Oscar Piastri.

Constancia En una clasificación en la que ninguno de los pilotos tuvo mayores problemas, más allá de una salida de pista del Aston Martin de Lance Stroll en los primeros minutos de la primera tanda, Colapinto se mantuvo con constancia por delante de su compañero de equipo.

Luego de clasificar a la SQ3 con un 1:29.040, con la que el argentino superó el tercer corte por segunda vez desde su llegada a la F1, un 1:29.320 dejó al piloto de 22 años en la octava colocación, por delante del Red Bull de Hadjar y con 154 milésimas de ventaja frente a Gasly. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







