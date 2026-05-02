Menú bonaerense: milanesa napolitana con papas fritas

Así se sirve una "mila napo" en El Obrero, el bodegón de La Boca con casi 75 años de historia.

Esta semana Menú bonaerense llega con un clásico de todos los hogares y de todo bodegón: la milanesa napolitana . Frita o al horno, ¿cómo resistirse a esa carne empanada cubierta de salsa de tomate, queso y jamón, en especial si viene acompañada de papas fritas?

Es una delicia que no nació ni en Milán ni en Nápoles sino frente al Luna Park porteño . Eso sí, en la Argentina encontró su propia fecha. Cada 3 de mayo es el Día de la Milanesa porque…. sí. Hace unos años, un grupo de fanáticos propuso en Facebook que este plato nacional merecía tener su propia fecha en el calendario. La iniciativa se volvió viral, miles de personas votaron y la fecha elegida fue el 3 de mayo.

Para festejar la fecha, Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg ) nos trae su receta de su Menú bonaerense.

La disputa por el origen de la milanesa se encuentra entre italianos y austríacos. Unos sostienen que se encontraría en la cotoletta a la milanese , aunque sea elaborada con hueso y frita en manteca; otros, en los escalopes vieneses , cuya preparación se asemeja más a la preparación actual de una milanesa.

Pero no quedan dudas de que la milanesa a la napolitana nació en la Argentina y fue creada en la década de 1950 por don José Nápoli, dueño de un bodegón que estaba ubicado frente al estadio Luna Park en la ciudad de Buenos Aires.

Si bien en distintos partidos bonaerenses -como Luján y 9 de Julio- se realizan festejos en honor a la milanesa, lo cierto es que es una de las comidas favoritas de la mayoría de las y los argentinos, cualquiera sea la edad y lugar de nacimiento.

Precisamente en Luján, en 2022, se estableció un récord frente a la Basílica: 20 cocineros prepararon la milanesa napolitana más grande del mundo, que fue certificada por una escribana para que no quedaran dudas de la proeza.

Para alcanzar el objetivo, se usaron 580 kilos de carne de nalga, 420 kilos de pan rallado, 50 kilos de mozzarella, 50 kilos de jamón y 100 litros de salsa de tomate, además de los 2000 litros de aceite que fueron necesarios para freír la enorme milanesa dentro de una sartén especialmente diseñada para la ocasión. Finalmente, alrededor de 2000 personas que se acercaron a la plaza Belgrano pudieron degustar la célebre milanesa.

bodegon-el-obrero rs Así se sirve una "mila napo" en El Obrero, el bodegón de La Boca con casi 75 años de historia. Gonre

La receta de la milanesa napolitana con papas fritas

Ingredientes para 4 porciones

Para las milanesas

1 kg de nalga, bola de lomo, cuadrada o peceto

5 huevos

1 diente de ajo

3 cdas. perejil picado

sal c/n

pimienta c/n

1 taza de harina

2 tazas de pan rallado

aceite para freír c/n

Para las papas fritas

1 kg de papas

aceite para freír c/n

sal c/n

Pasos a seguir

milanesa-napolitana-ok- rs Gonre

Para las milanesas

Retirar el exceso de grasa de los bordes de las milanesas.

Colocar los huevos en un bol, salpimentar, agregar el ajo y el perejil picados y luego batirlos bien.

Dejar las milanesas marinar en la mezcla de los huevos por lo menos 2 horas en la heladera o de un día para el otro.vez en la mezcla de los huevos, volver a retirar el exceso y, finalmente, rebozarlas con pan

Escurrir bien las milanesas, pasarlas por harina, retirar el exceso, luego sumergirlas otra rallado.

Llevar media hora a la heladera para que quede bien agarrado el rebozado.

Freír las milanesas en aceite hasta que estén doradas y cocidas.

Para las papas fritas

Pelar las papas y cortarlas en bastones de 1 cm de lado por 5 cm de largo aprox.

Colocar en agua durante 30 minutos para que suelten parte de su almidón. Escurrir las papas, secarlas bien y freír en abundante aceite en dos pasos. Primero freírlas a temperatura media (140°), lo cual puede chequearse al observar que el aceite burbujea un poco. No es necesario que se doren en este paso. A medida que se cocinan, escurrirlas y reservarlas.

Luego, subir la temperatura del aceite a 180°, lo cual chequeamos viendo mucha burbuja, y freímos hasta que doren bien. Con este método, quedarán crocantes por fuera y cremosas por dentro.

Escurrir sobre papel absorbente sin encimar mucho para evitar que el vapor las ablande. Salar y servir inmediatamente junto a las milanesas.

Fuente: Agencia DIB