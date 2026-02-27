El cura represor Von Wernich deberá seguir preso: un tribunal de La Plata le denegó las salidas transitorias

El excapellán Christian Federico von Wernich , condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, no podrá salir de la cárcel: el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata rechazó este viernes otorgarle salidas transitorias para que pueda abandonar cada tanto la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde está recluido.

El Senado hizo ley la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, por un amplio margen

Detenido desde septiembre de 2003 y condenado desde 2007, en julio pasado el excapellán de la policía bonaerense hizo saber su intención de tener salidas transitorias al hogar de su hermano menor, Ricardo, que vive en Mercedes, provincia de Corrientes. Su hermano, que es agricultor, vive en una casa grande con pileta. Para llevarlo y traerlo de Corrientes, se ofrecieron una hermana y una sobrina.

El SPF evaluó los costos de cada salida. Si lo iban a buscar a Campo de Mayo y, de allí, subían a un remis para tomar el tren y luego un ómnibus hasta Corrientes, el viaje demoraría unas doce horas y costaría unos 72 mil pesos. Lo mismo para el regreso. En cambio, si la familia hacía el trayecto en auto, el traslado demoraría unas ocho horas y costaría entre 80 y 100 mil pesos.

El 7 de agosto pasado se reunió el consejo correccional en la Unidad 34 de Campo de Mayo. De manera unánime, los distintos sectores se pronunciaron a favor de que von Wernich ingrese al régimen de salidas transitorias . El SPF propuso que le den al cura represor una salida de 24 horas cada dos meses. Como la ida a Corrientes implica un viaje extenso, el SPF sugirió que se le adicionen 25 horas por el traslado.

En el ínterin, el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal (EIEP), que depende de la Cámara Federal de Casación Penal, fue a entrevistarse con von Wernich, pero él se negó a recibir a los expertos.

“El hecho de estar frente a un ‘equipo’ y no (un) juez que se inmiscuye en mi vida es una ‘tortura sicológica’ que produce mortificaciones y hará responsable al juez que lo autorice ”, escribió entonces von Wernich. En su carta incluso se presentó como víctima de Página/12, que, con el seguimiento que hace de su caso, impide que él acceda a los beneficios de los que gozan los otros represores. Von Wernich estaba especialmente ofuscado por una presentación que había hecho el sobreviviente Osvaldo Papaleo junto con sus abogadas Guadalupe Godoy y Myriam Bregman.

Tanto la fiscalía, representada por Ana Oberlin, como las víctimas de von Wernich se opusieron a verlo fuera de la cárcel.

Este viernes, el juez Jorge Gorini, que subroga en el TOF 1 de La Plata, rechazó el pedido del cura represor.

Los argumentos para rechazar la medida

Gorini remarcó que para acceder a las salidas transitorias se requiere conducta ejemplar y que debe analizarse el contexto y la naturaleza de los crímenes, que en el caso de von Wernich son los más graves por haber sido calificados como delitos de lesa humanidad.

El juez aclaró que el represor cumple con el requisito temporal, pero que éste no es suficiente y mencionó que, para tomar una decisión como la que demanda von Wernich, debe considerarse el impacto que esta podría generar en las víctimas y en la sociedad en su conjunto.

Gorini resaltó la falta de colaboración de von Wernich a la hora de someterse a una entrevista con el EIEP, lo que, a su entender, “vislumbra su falta de compromiso para alcanzar la finalidad principal de la ejecución de la pena”.

A principios de 2025, el excapellán había hecho una solicitud similar, aunque desistió después de que la jueza Gabriela López Iñíguez le pidiera al SPF que informara si podía mudarlo a alguna unidad de Corrientes para evitar los traslados. Von Wernich entró en pánico y le pidió a su defensa declinar el ofrecimiento. “Sería una ‘pena de muerte decretada’”, escribió ante la posibilidad de que lo saquen de Campo de Mayo --considerada una “cárcel VIP” por parte de los organismos de derechos humanos.

En 2023, von Wernich había pedido la libertad condicional, ya que había cumplido dos tercios de la pena. Tenía pensado instalarse en el hogar sacerdotal “Monseñor Mariano Espinosa”, ubicado en la calle Condarco al 500, en el barrio de Flores. En ese momento, fuentes del arzobispado le anticiparon a este diario que no tenían previsto darle alojamiento al cura represor. Frente a ese panorama, von Wernich abandonó su pedido de salir de la cárcel.

Fuente. Agencia DIB.