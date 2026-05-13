Macri sigue apostando a posicionar al PRO para 2027 y arma un acto en el conurbano

En medio de una nueva tensión con La Libertad Avanza por el crítico comunicado a marcha del país, Mauricio Macri buscará seguir adelante con el posicionamiento del PRO de cara a 2027. Y para ello el expresidente encabezará un acto partidario en Vicente López junto a dirigentes partidarios.

Bajo el slogan “ Próximo Paso”, Macri hará pie en un municipio amigable, ya que allí gobierna el PRO de la mano de Soledad Martínez, quien es una dirigente cercana a él. Allí participarán referentes, intendentes y concejales de la provincia de Buenos Aires y servirá para seguir mostrando un perfil activo.

La reaparición del titular de Pro estaba prevista, desde hace semanas, para el 22 de mayo , cuando visitará Mendoza y participará de un acto partidario con dirigentes de la región de Cuyo, La Rioja y Catamarca. La semana pasada, sin embargo, se decidió sumar a su agenda un encuentro en Vicente López con dirigentes amarillos del conurbano.

El encuentro es observado de cerca por sus aliados libertarios, ya que el pasado domingo los amarillos sorprendieron con una publicación con críticas a la gestión de Javier Milei. Ese comunicado generó también ruido interno, ya que varios dirigentes de peso del PRO, que buscan un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires en 2027, no estaban al tanto de la movida de Macri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2053598612584649074&partner=&hide_thread=false MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, decía el texto difundido a través de la cuenta oficial de PRO en X.

A eso se sumó el martes otro sugestivo posteo en redes sociales en el que se dirige al “argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera”. La publicación profundiza el malestar interno por la falta de consenso respecto de qué estrategia adoptar frente a los desafíos que enfrenta LLA en el plano político y judicial, sobre todo por el caso de Manuel Adorni.

Fuente: Agencia DIB