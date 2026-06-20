sábado 20 de junio de 2026
20 de junio de 2026 - 08:54

El acto por el Día de la Bandera en Rosario reúne a Milei, Adorni y Villarruel

El Presidente vuelve a mostrar apoyo público a su jefe de Gabinete. La vice estará sentada con las autoridades de la provincia de Santa Fe. Refuerzan la seguridad ante protestas de la CGT.

Por Agencia DIB
El Monumento a la Bandera en Rosario, la sede del acto.

El Monumento a la Bandera en Rosario, la sede del acto.

DIB | Marcelo Metayer

Este sábado se llevará a cabo en Rosario, desde las 10, el tradicional acto por el Día de la Bandera. Pero no será un evento más: mostrará reunidos en la ciudad santafesina al presidente Javier Milei -que el año pasado no estuvo-, a su cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien el mandatario mantiene un público enfrentamiento. La seguridad, por otra parte, será reforzada en previsión de protestas sindicales.

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Manuel Adorni continúa atravesado por cuestionamientos políticos internos y externos y por investigaciones judiciales vinculadas a la evolución de su patrimonio, pero el apoyo del presidente Javier Milei continúa siendo inamovible.

Carriles propios

En tanto, la vice Victoria Villarruel se moverá por carriles propios y volverá a exponer la fractura que atraviesa la cúpula libertaria con su presencia. No fue fue invitada por Presidencia y se ubicará junto a los funcionarios de la provincia de Santa Fe, en una segunda línea.

La titular del Senado confirmó desde sus redes sociales que iba a estar en la ceremonia pese a no haber sido invitada de manera formal. La dirigente dijo que Rosario es su “segunda casa” y que nunca dudó en formar parte de la jornada.

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"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", señaló la funcionaria a través de un mensaje en su cuenta de X.

En el gobierno de Santa Fe indicaron que Maximiliano Pullaro, anfitrión, no cursó invitación pero que eso no impide, por una cuestión protocolar, que la dirigente esté en la ceremonia si lo desea.

Despliegue de seguridad

Por otro lado, desde la gestión del radical confirmaron que habrá un fuerte despliegue de seguridad ante la decisión de la CGT Rosario y ATE de encarar protestas en repudio a la presencia de Milei.

Habrá 350 efectivos repartidos en tres anillos para asegurar que el economista y las autoridades no pasen sobresaltos.

Fuente: Agencia DIB

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