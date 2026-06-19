Se profundiza el conflicto entre IOMA y la AMP: hubo graves acusaciones de Giles y una durísima respuesta de los médicos

El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense (AMP) sumó hoy un capítulo particularmente intenso debido a que el presidente de la obra social, Homero Giles, puso en duda el manejo de fondos que hace la entidad, a la que además calificó de “parasitaria”, lo que motivó una intimación formal de la entidad médica contra el funcionario para que “ratifique o rectifique” sus declaraciones, bajo advertencia de avanzar con acciones legales para defender “su buen nombre y honor”.

El IOMA y la AMP sostienen una controversia por una deuda por prestaciones impagas de entre 500 y 900 millones de pesos, que la entidad médica exige y la obra social niega. Giles dijo hoy, en declaraciones a radio provincia, que la fecha límite prevista para esos pagos aún no llegó. “No corresponde hablar de deuda cuando el plazo de fecha de vencimiento no está cumplido. Podría pasar que no lleguemos a pagar en fecha, pero no hay deuda”, sostuvo el funcionario. Agregó que hasta ahora venían pagando por adelantado.

Pero el tramo más polémico de las declaraciones de Giles ocurrió después, cuando fue consultado sobre el rol institucional de la AMP. “ La Agremiación hace un pasamanos de dinero, se queda con un 7% y no les paga a los médicos en tiempo y forma ” a los médicos, dijo Giles. Y en ese marco contó que hizo una denuncia penal, que no precisó, para “cubrirme” por presuntas irregularidades en el manejo de esos fondos, ya que “la ley de IOMA me hace responsable” de su destino.

La AMP reaccionó con indignación, en un duro comunicado en el que calificó de “injurias” las declaraciones del titular de IOMA ya en su título. Las afirmaciones de Giles “ no sólo resultan falsas, maliciosas e irresponsables, sino que constituyen una grave agresión institucional contra una entidad que desde hace 85 años representa, defiende y acompaña a miles de médicos de la región ”, indicó la entidad médica, que anunció una intimación judicial para que el funcionario “ratifique o rectifique” lo que señaló en las declaraciones periodísticas.

“Resulta particularmente llamativo que quien conduce en la actualidad una de las obras sociales más cuestionadas, por sus reiteradas demoras administrativas y financieras, pretenda desacreditar a una institución cuyos balances, estados contables y funcionamiento se encuentran a disposición de todos sus asociados y organismos de control” indicó la AMP en su comunicado. “Resulta inadmisible que, en lugar de responder por los problemas que afectan a miles de afiliados y profesionales, el presidente del IOMA elija el camino de la descalificación, la difamación y la sospecha infundada, agregó la entidad.

“La AMP defenderá su buen nombre, su trayectoria y el honor de los médicos que representa en todos los ámbitos que resulten necesarios”, advierte el comunicado de la entidad médica, en un tramo que implica la posibilidad de una presentación penal si el funcionario no corrige sus dichos.

La controversia por los convenios

Pero la controversia no quedó allí: Giles también describió a la AMP como una institución “parasitaria” sin función real. No nos aporta absolutamente nada, es una institución parasitaria del IOMA, que vive de nuestros recursos y no aporta atención o programas porque eso lo hacen los médicos”, dijo. Remarcó que “los médicos trabajan para obras sociales sin la intervención de la Agremiación, entre las que mencionó a PAMI.

“Respecto de la comparación realizada con los médicos que prestan servicios para PAMI, sorprende el desconocimiento demostrado por el presidente del IOMA. PAMI posee un sistema cerrado de contratación y prestadores propios, razón por la cual la AMP no interviene en dicho convenio. Del mismo modo, sólo OSECAC cuenta con una modalidad de atención similar. Fuera de esos casos excepcionales, la inmensa mayoría de las obras sociales mantiene una relación fluida, eficiente y sin conflictos con nuestra institución”, respondió en ese punto la AMP.

La entidad defendió además su funcionamiento administrativo y sostuvo que administra convenios con más de 80 obras sociales, garantizando tareas de organización, clasificación, facturación y transferencia de pagos para miles de médicos. En ese sentido, la AMP remarcó que, en distintas oportunidades, incluso adelantó recursos propios para evitar demoras en los pagos a los profesionales.

“La AMP es mucho más que una administradora de convenios. Es una comunidad construida por médicos para médicos. Una institución que brinda capacitación permanente, subsidios, apoyo a la formación profesional, espacios recreativos y acompañamiento integral a las familias de los agremiados. También es una organización que, durante años, ha acercado propuestas concretas al IOMA para mejorar la atención de sus afiliados, optimizar recursos y fortalecer las políticas sanitarias”, respondió la entidad.

El nuevo cruce profundiza un conflicto que en las últimas semanas ya había derivado en medidas de fuerza y restricciones en la atención a afiliados del IOMA en distintos puntos de la Provincia, en un escenario de creciente tensión entre la obra social y una de sus principales entidades prestadoras en la región.

Fuente: Agencia DIB.