El Gobierno anunció que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Así lo confirmó en X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien además tenía ese cargo que ahora dejó.

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En el posteo, Adorni dice que continúa reunido “en Olivos con el Presidente de la Nación”. Agrega: “Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial”.

Y lo saluda: “Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”.

Hasta este momento Manuel Adorni oficiaba de coordinador del gabinete y también de vocero. Ahora atraviesa una delicada situación política por las investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito . Con este enroque, Adorni queda corrido de la escena pública.

En su última conferencia de prensa en solitario, el 4 de mayo pasado, Manuel Adorni les dijo a los periodistas presentes: “Vamos a volver al esquema de conferencias de prensa, nos vamos a ver las caras seguido”. Esto fue luego del cierre temporal del ingreso de periodistas a la sala de prensa de la Casa Rosada.

Quién es el nuevo vocero

Adrián Ravier nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1978. Académico, docente universitario, escritor y diputado nacional por La Pampa, construyó su carrera en el ámbito de la economía antes de su desembarco en la política partidaria.

Se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2002. Posteriormente obtuvo una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y alcanzó el doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Dictó clases en la UBA, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad del CEMA (UCEMA), la Universidad del Salvador, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y otras instituciones de América Latina y Europa.

Además de su actividad docente, publicó libros, artículos académicos y trabajos de investigación enfocados en macroeconomía, teoría monetaria y políticas de libre mercado.

Fue director académico de la Fundación Faro, el think tank asociado a La Libertad Avanza. Desde ese espacio colaboró en la elaboración de propuestas económicas y en la formación de cuadros técnicos vinculados al oficialismo.

Su desembarco formal en la política electoral ocurrió en 2025, cuando encabezó la lista de La Libertad Avanza en La Pampa y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados para el período 2025-2029.

En los últimos meses salió públicamente en defensa de varias decisiones del Gobierno y respaldó a Manuel Adorni en medio de la polémica por sus declaraciones juradas patrimoniales.

Fuente: Agencia DIB