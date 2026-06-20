Mundial 2026: Brasil y Paraguay comenzaron a ganar

Vinicius, autor del tercer gol ante Haití, en la segunda fecha del Mundial 2026. Xinhua

El Mercosur tuvo un viernes de victorias en el Mundial 2026. Brasil ganó a Haití 3 a 0 y está prácticamente clasificado para la siguiente ronda. En tanto que Paraguay, con el 1 a 0 frente a la selección de Turquía, pudo recuperarse luego de la dura derrota en la primera fecha ante Estados Unidos.

Brasil volvió a ser Brasil La selección que dirige el italiano Carlo Ancelotti venció con comicidad al modesto Haití por 3 a 0. Los dos primeros tantos fueron de Matheus Cunha, el delantero del Manchester United, mientras que el tercero -todos se dieron en el primer tiempo- lo hizo Vinicius, la estrella de Real Madrid.

En la tercera y última fecha de grupos, los brasileños enfrentarán a Escocia, el miércoles 24 a las 19, a la misma hora que Haití juegue con Marruecos.

Paraguay y su histórica garra Con un gol al minuto del primer tiempo, el seleccionado paraguayo venció 1 a 0 a Turquía, y volvió a recuperar sus ilusiones de clasificar para la siguiente ronda. El tempranero tanto lo hizo Matías Galarza Fonda (integrante del plantel de River), desde fuera del área.

El equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro hizo un planteo inteligente, apostando al contragolpe, hasta que cuando terminaba el primer tiempo, el volante Miguel Alfaro fue expulsado por decirle algo a un rival -¿un insulto?- tapándose la boca, actitud que está penada con una tarjeta roja a partir de este Mundial. En la próxima fecha Paraguay buscará la clasificación ante Australia mientras que Turquía ya está eliminada. Fuente: Agencia DIB

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