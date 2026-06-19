viernes 19 de junio de 2026
19 de junio de 2026 - 17:50

ATE pidió reabrir en forma "urgente" la discusión salarial y blanqueó que hay "mucho malestar" entre los estatales

La central sindical presentó un pedido formal al ministerio de Trabajo. Este mes no hay aumento y los sueldos pierden poder adquisitivo. Expectativa por un retroactivo.

Por Andrés Lavaselli
El ministro de Economía, Pablo López, en una reunión de paritarias con los gremios estatales.&nbsp;

El ministro de Economía, Pablo López, en una reunión de paritarias con los gremios estatales. 

Archivo DIB.

La Asociación de Trabajadores del Estado -una de las dos grandes organizaciones que nuclean a los agentes públicos de la Provincia- presentó hoy un pedido al gobierno de Axel Kicillof para que se reabra de forma “urgente” la negociación por un aumento salarial, bajo el argumento de que la demora “afecta de manera significativa” el poder adquisitivo de sus representados.

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El reclamo de ATE -una carta formal al ministerio de Trabajo firmada por su secretario general, Claudio Arévalo- es la primera expresión pública del malestar que existe en la dirigencia sindical a raíz de que el gobierno dejó trunca este mes la paritaria: convocó a una reunión pero sin formular una propuesta de aumento, por lo que este mes los salarios serán los mismo que el mes anterior.

Hay mucho malestar en las y los estatales que están esperando una respuesta para poder recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. La situación de emergencia se agudiza debido al fuerte aumento de tarifas y servicios básicos. Por eso estamos pidiendo que nos convoquen de manera urgente”, dijo Arévalo en un comunicado de ATE difundido esta tarde.

Como viene contando DIB, el clima tenso se extiende al resto de las condiciones gremiales estatales: todos esperaban una convocatoria para esta semana, con la expectativa de lograr un incremento que impacte en el medio aguinaldo que se cobra a fin de mes. Pero llegó la fecha de liquidación de sueldos y eso no ocurrió.

En la última reunión con los gremios estatales, el 11 de este mes (con los docenes se encontraron el día siguiente) los ministros de Economía y Trabajo, Pablo López y Walter Correa, plantearon las dificultades financieras que atraviesa la provincia, de lo cual culparon al gobierno de Javier Milei, como ya habían hecho en rondas de negociación previas.

Los gremios apuntan ahora a que, una vez superado el cuello de botella que supone para el Tesoro el pago del SAC, el gobierno vuelva a convocar y conceda un incremento importante, que incluya un retroactivo por la paritaria pasada. En el Ejecutivo aspiran a un esquema que abarque varios meses, para dar previsibilidad al manejo de la caja.

Excepto por un paro que llevó adelante SUTEBA Multicolor, una fracción disidente de la central docente, el malestar gremial aún no se tradujo en medidas de fuerza. La última cuota del aumento acordado a principios de año se cobró con los sueldos de mayo, y representa un acumulado del 9,3 en lo que va del año. Los gremios hasta ahora no han precisado con exactitud la magnitud de la pérdida salarial en ese período, cuando la inflación acumulada fue del 14,7%.

Fuente: Agencia DIB,

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