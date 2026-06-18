Moyano le llevó a Kicillof apoyo sindical internacional y pidió "unidad" en medio de la pelea del peronismo

Pablo Moyano, el secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, se mostró hoy junto a Axel Kicillof, en una reunión en gobernación que combinó un gesto en medio de la interna del peronismo con el desarrollo de la agenda de contraposición con el gobierno de Javier Milei , esta vez en el plano laboral y con dirigentes de una organización sindical internacional como interlocutores.

Moyano desembarcó en gobernación junto a una delegación de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) -estuvo su secretario general, Stephen Cotton y la directora de Mujeres Natalia Swan- una organización con representación en 150 países que impulsa en la región una agenda de rechazo de políticas laborales como la que aprobó el Congreso a instancias de Javier Milei.

La realidad laboral de argentina estuvo en la mesa compartida: “observamos con preocupación que el actual Gobierno argentino está decidido a avanzar sobre derechos fundamentales ”, dijo Cotton en un comunicado de la ITF. También hizo un guiño a Kicillof: “ La ITF reafirma su compromiso de trabajar junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de apoyar a los sindicatos argentinos para enfrentar una reforma laboral que representa una grave degradación de las condiciones laborales para toda la clase trabajadora”, dijo el sindicalista inglés.

Kicillof agradeció el apoyo sindical y le dijo a los dirigentes que “ si el Gobierno nacional les da la espalda, cuentan con el apoyo y el acompañamiento de la Pr ovincia de Buenos Aires”. En sintonía con sus declaraciones les aseguró que en suelo bonaerense la reforma “no entra”.

En el armado de la mesa estuvo activo el ministro de Trabajo, Walter Correa, un sindicalista del gremio de los curtidores, central en el manejo político de las relaciones del Gobernador son la dirigencia sindical. Correa, que viene de organizar en Mar del Plata el primer Congreso del Trabajo Bonaerense, operó con Moyano para concretear la foto También estuvo el ministro de Transporte, el massista Martín Marinucci.

Un gesto interno

La actividad se produjo en medio de un nuevo -y fuerte- pico de tensión política entre el kicillofismo y el camporismo, que se disparó esta vez a raíz de las declaraciones de la legisladora porteña Berenice Iañez.

La presencia de Moyano implicó un gesto de respaldo a Kicillof, pero el sindicalista habló de la necesidad de acordar un esquema de unidad para el peronismo. “Creo que es el momento de dejar de lado las diferencias, los egos, los personalismos, en todos lados, y llevar adelante una nueva propuesta que la gente vuelva a creer en el peronismo”, le dijo al portal La Tecla.