La militancia realiza un "banderazo" en Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner en el balcón de su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

En el Día de la Bandera , la militancia kirchnerista realizará este sábado un “banderazo” en Parque Lezama para pedir, una vez más, la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , quien cumple arresto domiciliario desde hace más de un año tras ser condenada por la causa Vialidad.

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La organización La Cámpora convocó vía redes sociales en los últimos días a sumarse a la acción con el mensaje: “Este sábado, banderazo en Parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina”.

MAÑANA | En el Día de la Bandera vamos todos y todas a Parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina 20 de junio • 14 hs | #CristinaLibre pic.twitter.com/LlhjJbVMaY

El banderazo tendrá lugar en el parque del barrio porteño de San Telmo desde las 15, a poco más de un año de la detención de la actual titular del Partido Justicialista (PJ).

Mientras tanto, se realizarán de manera simultánea manifestaciones en el mismo sentido en más de un centenar de municipios de todo el país.

En el acto en Parque Lezama está pautado un discurso del hijo de la exmandataria y actual diputado nacional Máximo Kirchner. Se especula también con la chance de que haya un mensaje grabado o por teléfono de Cristina Kirchner pero aún no está confirmado.

Cambio de lugar

Debido a las diferentes manifestaciones realizadas durante este tiempo en el domicilio de la expresidenta, en la calle San José 1111, que ocasionaron incidentes frente al edificio donde cumple la prisión domiciliaria, se decidió realizar la actividad principal en Parque Lezama.

Días atrás, luego de una actividad organizada por la diputada Mayra Mendoza frente al lugar, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó de manera formal a Cristina Fernández de Kirchner a cumplir de forma estricta las reglas de su detención. Y le advirtió que de persistir las manifestaciones que alteran el orden público, dejaría sin efecto el arresto domiciliario.

Fuente: Agencia DIB