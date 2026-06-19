viernes 19 de junio de 2026
19 de junio de 2026 - 17:42

Kicillof encabezó el acto de promesa a la bandera en el pueblo rural de San Jorge

La visita de Kicillof es la primera de un gobernador a San Jorge -en el municipio de Laprida- en toda su historia.

Por Agencia DIB
Un día histórico para los chicos de San Jorge. La visita de Kicillof es la primera de un gobernador en toda la historia.

Un día histórico para los chicos de San Jorge. La visita de Kicillof es la primera de un gobernador en toda la historia.

kicillof alumnos San Jorge rs
En la inauguración del nuevo frigorífico municipal.

En la inauguración del nuevo frigorífico municipal.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes la ceremonia de promesa de lealtad a la bandera nacional por parte de alumnos y alumnas de primaria de San Jorge, una pequeña localidad rural de 260 habitantes en el municipio de Laprida.

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El acto se realizó en la plaza San Martín del pueblo -a 50 kilómetros de la ciudad de Laprida- donde toda la comunidad educativa local y las familias se reunieron para acompañar a los estudiantes que cursan el 4° grado en las escuelas primarias N°2 y N°19.

Día histórico para San Jorge

kicillof alumnos San Jorge rs

Kicillof estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Alfredo Fisher; y la directora de la Escuela Primaria Nº2, Nidia Sisti. “Es una enorme alegría hacer esta celebración tan importante hoy en San Jorge, un pequeño pueblo rural de Laprida, para dar visibilidad y poner en valor el esfuerzo diario de cientos de localidades y parajes del interior bonaerense”, expresó el gobernador.

“Aquí, en localidades pequeñas y lejanas de las grandes ciudades, la igualdad de oportunidades se construye con un Estado presente para mejorar los accesos, crear trabajo y poner en valor la salud y la educación pública. “Por eso, a pesar de un Gobierno nacional que busca asfixiarnos, nosotros seguimos consolidando las políticas públicas para que nadie tenga que abandonar su comunidad en busca de un futuro mejor”, agregó Kicillof.

“Manuel Belgrano creó nuestra bandera en un acto de rebeldía para forjar una identidad propia y defender a nuestro pueblo en circunstancias extremas”, concluyó Kicillof. “Hoy, en tiempos donde se asiste a una disputa profunda sobre nuestra soberanía, venimos a recordarle a quien esté confundido que la lealtad se la hemos prometido única y exclusivamente a una sola bandera, que es la celeste y blanca”.

Homenaje a Belgrano y la bandera

Por su parte, Terigi sostuvo: “Estamos celebrando a uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad y nos llena de orgullo poder acompañar a los chicos y chicas en este momento tan significativo: la promesa de lealtad a la bandera es también un compromiso con el país, con sus valores y con el futuro”.

El intendente Fisher destacó la importancia de Kicillof en el acto: "Hoy es un día histórico porque es la primera vez que un Gobernador visita San Jorge: en los distritos pequeños es imprescindible una presencia fuerte del Estado para que la comunidad se desarrolle".

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Más equipamiento y un nuevo frigorífico

frigorifico laprida kicillof rs
En la inauguración del nuevo frigorífico municipal.

En la inauguración del nuevo frigorífico municipal.

Durante la jornada, se firmó un convenio para la compra de equipamiento para el Centro Universitario Municipal -dentro del Programa Puentes-: computadoras, impresoras, microscopio binocular, kit de iniciación robótica y pantallas interactivas, entre otros dispositivos.

Finalmente, Kicillof puso en funcionamiento el nuevo frigorífico municipal tras una inversión de $1.929 millones y entregó al distrito de Laprida un camión con caja abierta para la gestión de residuos.

Acompañaron al gobernador los ministros Carlos Bianco (Gobierno); Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario); Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos); y Nicolás Kreplak (Salud).

Fuente: Agencia DIB

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