Milei, contra Peña y los medios por la "fake news" sobre el padre de Messi: "corpo basura"

El presidente Javier Milei calificó hoy de “inescrupulosas y aberrantes” las “declaraciones” de Florencia Peñ a en las que difundió la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel, al tiempo que aprovechó el episodio, por el que la conductora pidió disculpas y renunció al programa, para volver a arremeter contra los medios de comunicación.

“Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño”, escribió Milei en X sobre la intervención de Peña hoy en el canal de streaming Luzu.

La conductora había anunciado al aire el fallecimiento del padre del Lio, pero era una falsa noticia: Jorge Messi está internado en una clínica porteña. La familia sacó un comunicado en el que aclaró la situación, pidió respeto y se quejó por el tratamiento que se dio a la cuestión y aclaró que Jorge “evoluciona favorablemente”.

El origen del rumor sobre la salud de Jorge fue la explicación que dio Lionel a su llanto inmediatamente posterior al primer gol en el partido contra Argelia en el mundial. “Una cuestión ajena a lo deportivo”, dijo. Algunos medios especularon sobre un problema de parte hasta que se comenzó a hablar de un problema con un familiar.

Peña conducía “El Show del Verano” hasta hoy, ya que tras el episodio renunció con un pedido de “perdón”, y un señalamiento a “los productores” que, dijo, le dictaron la noticia sin cheaquear. Dos productore fueron despedidos por Luzu, un canal de streaming que dirige Nico Ochiato.

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Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño.



Las aberrantes e… — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2026

“Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña”, escribió Milei, “nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano”, señaló el Presidente en su perfil de X.

Milei calificó de “chimentera de poca monta” y “personaje nefasto” a Peña, rescató el hecho de que Luzu haya “tenido la decencia de rectificar la información”. También le atribuyó a Luzu haber despedido a la conductora, cosa que no ocurrió. El presidente incluso contrastó ese supuesto despido con la actitud contraria del resto de los medios donde un despido por una fake news “no ha sucedido ni una sola” opese a que “cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores Y/O dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo “periodismo”.

Fuente: Agencia DIB.