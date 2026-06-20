Se entregó el hombre que mató al hijo de Storani en un choque de lanchas en 2016

Pablo Torres Lacal, el hombre que mató al hijo del exministro del Interior Federico Storani , su madre y una persona que viajaba en la otra embarcación en un choque de lanchas ocurrido en marzo de 2016 , quedó detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara la firme la condena a nueve años de prisión.

La Corte bonaerense ratificó la pena por el choque en el Delta que mató al hijo de Storani

El hecho ocurrió el 31 de marzo de 2016. Además de Manuel Storani (14) y su mamá María de los Ángeles Bruzzone (45) falleció un hombre que iba en el vehículo del ahora sentenciado.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a NA que el culpable se presentó este viernes junto a su abogado en una comisaría de San Isidro y se encuentra a disposición de la Justicia.

De este modo, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá asignar la cárcel en la cumplirá la sentencia por triple homicidio con dolo eventual , que había sido impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 del Departamento Judicial a fines de 2023.

La defensa apeló el fallo, pero la Cámara de Casación Bonaerense lo ratificó, mientras que, en septiembre de 2025, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires rechazó los planteos, por lo que los abogados presentaron un recurso en queja ante el máximo tribunal nacional.

Los jueces Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también desestimaron por unanimidad el pedido y dejaron firme el veredicto.Storani manifestó que “trata” de recordar a su hijo de “la mejor manera”, mientras que expresó: “Siento alivio por el deber cumplido con amor y tesón”.“El proceso fue extremadamente largo transitado con dolor y angustia”, agregó el exdiputado radical.

Cómo fue el choque de las lanchas

El 31 de marzo de 2016 a la medianoche Manuel Storani, de 14 años, viajaba junto a su madre Ángeles Bruzzone y otras cuatro personas arriba de la lancha Mad II por el Canal Vinculación. De repente, sin luces y por medio del cauce, apareció la embarcación Shark II, timoneada por Torres Lacal, quien iba acompañado por Francisco Javier Gotti y otro amigo más.

El impacto de la lancha de Torres Lacal fue sorpresivo y a gran velocidad, dando en el medio del Mad II, justo del lado donde estaban ubicados Manuel y Ángeles.

El hijo de Federico Storani murió en el acto pero su cuerpo fue hallado en el río Luján después de tres días de búsqueda. La autopsia determinó que perdió la vida por los golpes en el cráneo y en el cuello. Además de su mamá, falleció Francisco Javier Gotti, un amigo de Torres Lacal. Sin embargo, su familia decidió no denunciar al acusado.

De acuerdo con declaraciones en el juicio, los tripulantes de la lancha que manejaba Torres Lacal estaban “exaltados”. Los resultados toxicológicos dieron en cero, aunque David Hernán Di Rico, el tercer acompañante de la embarcación, admitió que habían tomado dos cervezas. Estaban yendo a alta velocidad hacia un bar en el Delta.

Fuente: Agencia DIB