General Pacheco: una nena de 6 años murió tras un choque en la Panamericana

El accidente en General Pacheco se habría producido cuando el auto en que viajaban la menor y su madre se detuvo en plena autopista. El Norte

Una nena de 6 años murió este sábado por la mañana como consecuencia de un trágico accidente ocurrido sobre la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, mano a CABA, en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre.

La menor viajaba junto a su madre en un Volkswagen Fox que sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales de la autopista. De pronto, alrededor de las seis, otro vehículo conducido por un hombre de 49 años impactó contra el automóvil detenido.

Muerte y heridos Como consecuencia del fuerte choque, la nena murió en el lugar. Su madre fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada en grave estado. Y el padre de la víctima fue notificado inmediatamente después del accidente y también debió ser trasladado a un hospital debido al shock que le provocó la muerte de su hija y la gravedad de las heridas de su esposa.

En tanto, los dos ocupantes de la camioneta que los impactó resultaron heridos, aunque no se informó la gravedad de sus lesiones.

Como consecuencia del operativo policial, el tránsito fue desviado hacia la colectora. A través de sus redes sociales, Autopistas del Sol pidió circular con precaución. Fuente: Agencia DIB

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