"Banderazo Fititero" en Caseros para celebrar el Día de la Bandera

El espíritu patrio y la pasión por los autos clásicos se unirán en Caseros con una nueva propuesta organizada por el Museo del Fitito. En el marco del Día de la Bandera, el espacio cultural llevará adelante un "Banderazo Fititero", una convocatoria que invita a vecinos y amantes del Fiat 600 para celebrar la fecha patria.
La actividad, según cuenta Viví el Oeste, se desarrollará este sábado 20 de junio de 11 a 18 horas en las instalaciones del Museo del Fitito, ubicado en la intersección de las calles Alberdi y Murias, en Caseros, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.
De celeste y blanco
Los Fiat 600 se vestirán de celeste y blanco y participarán de un encuentro pensado para compartir en familia, recordar la historia de uno de los autos más queridos del país y rendir homenaje a la bandera argentina.
Desde la organización destacaron que será una jornada para reunirse con otros fanáticos del Fitito, intercambiar experiencias y disfrutar de un ambiente cargado de identidad nacional y pasión fierrera.
Un clásico de Caseros
El Museo del Fitito se convirtió en los últimos años en un punto de encuentro para coleccionistas, aficionados y vecinos de toda la región. Contiene ejemplares de colección itinerantes, piezas mecánicas únicas, un simulador para vivir la experiencia a bordo del "bolita", y una línea de tiempo que cuenta su historia.
Además, hay un espacio para los más chicos, una pista de karting y hasta un gift shop.
El espacio conmemorativo también cuenta con imágenes de la antigua fábrica, cartas y documentos de la ex Fiat. También se exhiben publicidades de la época, vestimenta de extrabajadores y piezas mecánicas únicas donadas por fanáticos y coleccionistas.
Fuente: Agencia DIB