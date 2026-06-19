"Banderazo Fititero" en Caseros para celebrar el Día de la Bandera

El espíritu patrio y la pasión por los autos clásicos se unirán en Caseros con una nueva propuesta organizada por el Museo del Fitito . En el marco del Día de la Bandera , el espacio cultural llevará adelante un "Banderazo Fititero" , una convocatoria que invita a vecinos y amantes del Fiat 600 para celebrar la fecha patria.

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La actividad, según cuenta Viví el Oeste , se desarrollará este sábado 20 de junio de 11 a 18 horas en las instalaciones del Museo del Fitito, ubicado en la intersección de las calles Alberdi y Murias , en Caseros, en el partido bonaerense de Tres de Febrero .

Los Fiat 600 se vestirán de celeste y blanco y participarán de un encuentro pensado para compartir en familia, recordar la historia de uno de los autos más queridos del país y rendir homenaje a la bandera argentina.

Desde la organización destacaron que será una jornada para reunirse con otros fanáticos del Fitito, intercambiar experiencias y disfrutar de un ambiente cargado de identidad nacional y pasión fierrera.

Un clásico de Caseros

El Museo del Fitito se convirtió en los últimos años en un punto de encuentro para coleccionistas, aficionados y vecinos de toda la región. Contiene ejemplares de colección itinerantes, piezas mecánicas únicas, un simulador para vivir la experiencia a bordo del "bolita", y una línea de tiempo que cuenta su historia.

Además, hay un espacio para los más chicos, una pista de karting y hasta un gift shop.

El espacio conmemorativo también cuenta con imágenes de la antigua fábrica, cartas y documentos de la ex Fiat. También se exhiben publicidades de la época, vestimenta de extrabajadores y piezas mecánicas únicas donadas por fanáticos y coleccionistas.

Fuente: Agencia DIB