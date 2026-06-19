Aceiteros y exportadores califican de "hito histórico" la adjudicación de la Hidrovía

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, calificó como “un hito histórico para la logística internacional de la Argentina” la adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT) .

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En un video difundido por CIARA, Idígoras señaló que la medida “implica una transformación sideral de las condiciones de navegación y conexión con el mundo, con nuestras exportaciones agroindustriales”.

En ese contexto, el directivo destacó la importancia de que el proceso se ponga en marcha en el corto plazo para avanzar en las mejoras previstas para la vía navegable. “Esta adjudicación empiece prontamente” permitirá alcanzar “los 40 pies deseados en los próximos años sin ningún tipo de impedimentos” , sostuvo.

"La adjudicación de la VNT es un hito histórico para la logística internacional de la Argentina" — La palabra de Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, sobre la adjudicación de la Vía Navegable Troncal. Activá el sonido. pic.twitter.com/NuwZC4ne2u

Asimismo, indicó que los productores “van a ver cómo sus precios van a ir mejorando” y remarcó que la iniciativa hará posible “cargar y completar nuestros barcos que vengan con mayores dimensiones”.

Para Idígoras, la adjudicación de la VNT tendrá un impacto directo sobre la competitividad del sector exportador y sobre la capacidad logística vinculada al comercio exterior. “Este es el mecanismo por el cual la agroindustria va a seguir creciendo”, concluyó el presidente de CIARA-CEC.

Fuente: Agencia DIB