viernes 19 de junio de 2026
19 de junio de 2026 - 10:13

Aceiteros y exportadores califican de "hito histórico" la adjudicación de la Hidrovía

El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, sostuvo que representa una transformación para la logística internacional argentina.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la Vía Navegable Troncal.

Novedades sobre la Vía Navegable Troncal.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, calificó como “un hito histórico para la logística internacional de la Argentina” la adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT).

Más noticias
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) pidieron acelerar la adjudicación,

Hidrovía: exportadores reclaman al Gobierno que concluya la adjudicación
El preisdente Javier MIlei. 

Milei, contra Peña y los medios por la "fake news" sobre el padre de Messi: "corpo basura"

En un video difundido por CIARA, Idígoras señaló que la medida “implica una transformación sideral de las condiciones de navegación y conexión con el mundo, con nuestras exportaciones agroindustriales”.

En ese contexto, el directivo destacó la importancia de que el proceso se ponga en marcha en el corto plazo para avanzar en las mejoras previstas para la vía navegable. “Esta adjudicación empiece prontamente” permitirá alcanzar “los 40 pies deseados en los próximos años sin ningún tipo de impedimentos”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CamaraAceites/status/2067917702753062977&partner=&hide_thread=false

Asimismo, indicó que los productores “van a ver cómo sus precios van a ir mejorando” y remarcó que la iniciativa hará posible “cargar y completar nuestros barcos que vengan con mayores dimensiones”.

Para Idígoras, la adjudicación de la VNT tendrá un impacto directo sobre la competitividad del sector exportador y sobre la capacidad logística vinculada al comercio exterior. “Este es el mecanismo por el cual la agroindustria va a seguir creciendo”, concluyó el presidente de CIARA-CEC.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Hidrovía: exportadores reclaman al Gobierno que concluya la adjudicación

Milei, contra Peña y los medios por la "fake news" sobre el padre de Messi: "corpo basura"

La fiscalía pidió formalmente la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos

Moyano le llevó a Kicillof apoyo sindical internacional y pidió "unidad" en medio de la pelea del peronismo

Legisladores bonaerenses alertan por los cortes de gas en estaciones de servicio e industrias

La Justicia pidió la indagatoria de Francisco Adorni por declaraciones juradas falsas

Verónica Magario tuvo que ceder, y el Senado sesionará tras meses de parálisis

Senado: Valenzuela asumió en una comisión clave en un trámite parlamentario que generó roces

El Gobierno celebra los números de las cosechas de trigo, girasol y cebada

Inquietud gremial porque este mes no habrá aumento salarial y provincia aún no llama a retomar la negociación

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La entrada de la Unidad Nº 51 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena. 

Separaron a penitenciarios de Magdalena acusados de torturas y abusos a internas