Dura advertencia de Kreplak por el sistema de salud: "Todo indica que vamos a un colapso"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , alertó sobre la posibilidad de un “ colapso del sistema de salud ” en la Argentina, que vinculó a la caída del aporte de recursos económico para financiarlo, en una exposición que realizó hoy en el Congreso de la Nación.

La Provincia pidió el traspaso de tierras del INTA para destinarlas a investigación

Kicillof fue a Ensenada y se llevó la nueva canción: "Axel presidente"

“Estamos viviendo un momento sanitario, no sé cómo decirlo de una forma serena, de una gravedad extrema ”, afirmó Kreplak ante los legisladores. Según explicó, el sistema ya enfrenta dificultades para responder a la demanda y el escenario podría agravarse en los próximos meses.

El ministro expuso su mirada sobre el sistema sanitario en una reunión conjunta de las comisiones de Prevención de Adicciones, Familia, Niñez y Juventudes, y Personas Mayores, donde describió un “temor enorme” por el impacto en la provincia de esa situación.

En ese plano, Kreplak detalló que, hasta enero de 2026, el recorte alcanzó el 62% en medicamentos e insumos destinados a la provincia. “ Hoy el derecho a la salud, que en Argentina está profundamente arraigado, está seriamente en discusión ”, advirtió.

El ministro sostuvo que las decisiones responden a una política “deliberada y planificada” del gobierno de Javier Milei que impacta directamente en el funcionamiento del sistema.

Vacunas y riesgo sanitario

Otro de los puntos críticos fue el programa de inmunizaciones. Kreplak alertó que la cobertura de la vacuna antigripal en la provincia apenas alcanza el 16%, con una proyección que difícilmente supere el 20%.

“Se perdió una ventana de oportunidad y eso va a generar una carga de enfermedad muy grande”, sostuvo.

El funcionario explicó que la falta de dosis —atribuida a una menor compra por parte de Nación— dejó a la mayoría de la población sin inmunización, lo que podría saturar las guardias hospitalarias y afectar la atención de patologías graves como infartos o ACV.

PAMI y el recorte de medicamentos

El ministro también apuntó a la situación de los adultos mayores, uno de los sectores más afectados. Según indicó, el recorte del 40% en el presupuesto del PAMI derivó en una caída del 28% en la dispensa de medicamentos.

“Uno de cada cuatro jubilados no puede retirar sus medicamentos”, graficó.

Además, remarcó que una parte significativa de quienes hoy recurren al sistema público cuenta con cobertura de obra social, principalmente PAMI, lo que incrementa la presión sobre hospitales y guardias.

El impacto del fin del programa Remediar

Kreplak calificó como “el tiro de gracia” el cierre del programa Remediar, que garantizaba medicamentos gratuitos en centros de salud. Según indicó, ya en enero de 2026 el recorte era del 55%, lo que dejó sin provisión a numerosos territorios.

“¿Qué le pasa a un profesional que atiende una neumonía y no tiene antibióticos y sabe que el paciente en 48 horas se va a morir?”, planteó, al describir la situación en barrios donde ese programa era la única fuente de acceso a medicamentos.

Crisis de salud mental

El funcionario también alertó sobre el deterioro en salud mental, al señalar que se trata de una de las principales causas de padecimiento y muerte.

Afirmó que los suicidios —especialmente en adolescentes y adultos mayores— superan la suma de víctimas por homicidios y accidentes de tránsito, y cuestionó la falta de presupuesto nacional en el área.

“No se puede discutir esto cambiando una ley que nada tiene que ver con este problema y sin poner un peso” sentenció. “Todo indica que vamos a un colapso”, agregó-

En el tramo más duro de su exposición, Kreplak sintetizó el diagnóstico: “Todo indica que vamos a un colapso del sistema de salud”.

“Ingresar a un invierno con menos del 20% de adultos mayores con población no vacunada tiene una gravedad muy grande. No disponemos de un 50% más de sistema de salud para población no vacunada” describió.

El ministro aseguró que la responsabilidad es del Gobierno nacional, aunque remarcó que las provincias y municipios intentarán sostener la atención “con todo lo que tengan a disposición”.

“No es una situación para chicanas políticas”, concluyó, y reclamó coordinación federal para evitar que la crisis sanitaria se profundice. “No nos importa para nada que haya elecciones el año que viene pero ni han hecho ningún gesto de intentar trabajar. Lo único que han hecho es mentir y sacarse los problemas de salud”, señaló.

Fuente: Agencia DIB.