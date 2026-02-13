Denunciaron penalmente a Luis Caputo por el manejo del Indec

Diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP) presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo , por una serie de posibles delitos vinculados al funcionamiento del Indec . La acusación incluyó violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico .

El gobierno dejó de ser parte de la causa contra Caputo y Sturzenegger por la toma de deuda con el FMI

Según el escrito, Caputo habría ordenado mantener el cálculo del Índice de Precios al Consumidor con una metodología desactualizada, pese a que el propio organismo había resuelto aplicar una nueva fórmula desde enero de 2026. La decisión, reconocida públicamente por el ministro, tuvo como objetivo postergar el impacto de la recomposición tarifaria sobre la inflación.

La denuncia también apunta que Caputo anticipó en redes sociales datos del IPC antes de su difusión oficial y reconoció diferencias entre los resultados según la metodología utilizada, lo que constituyó una violación directa a la ley 17.622.

Los legisladores advirtieron que estas maniobras tienen consecuencias económicas y sociales concretas, ya que el IPC incide en jubilaciones, pensiones, asignaciones y negociaciones salariales.

Subrayaron, además, que el marco legal vigente protege la independencia técnica del sistema estadístico y prohíbe interferencias políticas, una garantía clave para la credibilidad macroeconómica del Estado. En ese marco, recordaron que el bloque había impulsado un pedido de interpelación al ministro en el Congreso para que diera explicaciones formales.

Polémica por la medición de la inflación

La salida de Marco Lavagna de la titularidad del Indec dejó en evidencia tensiones internas del Gobierno. El nuevo método, que debía publicarse desde febrero, toma como base para calcular la inflación la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, mientras el Gobierno defiende sostener la de 2004/05.

En la nueva metodología tiene más impacto la ponderación de rubros como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Comunicaciones. Eso daría lugar a índices más altos, algo que incomoda al gobierno de Javier Milei, que vende la lucha contra la inflación como el principal activo de su gestión.

Este martes, la entidad estadística dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de enero y el dato fue del 2,9%, mientras el acumulado de los últimos 12 meses fue del 32,4%.