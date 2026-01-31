Los guardavidas de Pinamar levantaron el paro de mañana tras una oferta de aumento

Este domingo 1º de febrero no habrá guardavidas municipales en las playas públicas de Pinamar. El Mensajero de la Costa

La Asociación de Guardavidas de Pinamar levantó el paro que tenía previsto realizar este domingo luego de que el municipio formulara una nueva oferta, lo que abrier una instancia de diálogo que se llevará adelante en el ministerio de Trabajo bonaerense.

En un comunicado, la Asociación informó que “este domingo 1 de febrero, se contará con el servicio habitual ”, todas las playas de Pinamar.

Los socorristas piden un incremento del 31,5% de sus salarios, equivalente a la inflación del año pasado medida por el Indec. Hasta ahora, el gobierno de Juan Manuel Ibarburen ofreció incrementos, pero que no alcanzan ese porcentaje.

El viernes, el ministerio de Trabajo había rechazado un pedido de conciliación obligatoria y parecía que el paro era inevitable. Pero el municipio reformuló una propuesta de aumento y anoche los guardavidas comunicaron la decisión de suspender el paro.

La nueva ronda de diálogo se desarrollará el lunes en la sede de la cartera laboral. Los trabajadores insisten en equiparar la suba con la inflación. Desde el municipio argumentan que los guardavidas cobrarán en torno a los 5.400.000 pesos tras un incremento del 21,5% otorgado en enero y advierten que es muy difícil incrementar esa cifra en un 10% más. Fuente: Agencia DIB.

Para compartir en redes









Temas Pinamar