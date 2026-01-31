sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026 - 14:59

Los guardavidas de Pinamar levantaron el paro de mañana tras una oferta de aumento

El municipio y los socorristas de Pinamar volverán a negociar el lunes. En enero, habían tenido una suba del 21,5%, pero piden 10% más.

Por Agencia DIB
Este domingo 1º de febrero no habrá guardavidas municipales en las playas públicas de Pinamar.

Este domingo 1º de febrero no habrá guardavidas municipales en las playas públicas de Pinamar.

El Mensajero de la Costa

La Asociación de Guardavidas de Pinamar levantó el paro que tenía previsto realizar este domingo luego de que el municipio formulara una nueva oferta, lo que abrier una instancia de diálogo que se llevará adelante en el ministerio de Trabajo bonaerense.

Más noticias
Bastián Jeréz ha dado un paso adelante en su recuperación.

La salud de Bastián Jeréz: "de a poco le están quitando el respirador"
Este domingo 1º de febrero no habrá guardavidas municipales en las playas públicas de Pinamar.

Este domingo no habrá guardavidas municipales en las playas de Pinamar por una medida de fuerza

En un comunicado, la Asociación informó que “este domingo 1 de febrero, se contará con el servicio habitual ”, todas las playas de Pinamar.

Los socorristas piden un incremento del 31,5% de sus salarios, equivalente a la inflación del año pasado medida por el Indec. Hasta ahora, el gobierno de Juan Manuel Ibarburen ofreció incrementos, pero que no alcanzan ese porcentaje.

El viernes, el ministerio de Trabajo había rechazado un pedido de conciliación obligatoria y parecía que el paro era inevitable. Pero el municipio reformuló una propuesta de aumento y anoche los guardavidas comunicaron la decisión de suspender el paro.

La nueva ronda de diálogo se desarrollará el lunes en la sede de la cartera laboral. Los trabajadores insisten en equiparar la suba con la inflación.

Desde el municipio argumentan que los guardavidas cobrarán en torno a los 5.400.000 pesos tras un incremento del 21,5% otorgado en enero y advierten que es muy difícil incrementar esa cifra en un 10% más.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

La salud de Bastián Jeréz: "de a poco le están quitando el respirador"

Este domingo no habrá guardavidas municipales en las playas de Pinamar por una medida de fuerza

Inauguran relojes urbanos de plástico reciclado en Cariló y Pinamar

Caso Bastián: los responsables del choque quedaron inhabilitados para conducir

ARBA identificó más de 110 mil metros cuadrados sin declarar en Pinamar y Cariló

Caso Bastián: los conductores que produjeron el accidente tenían alcohol en sangre

Ola de robos en Pinamar: más de diez delitos en 72 horas

Tragedia en Ostende: un hombre de 71 años mató a su hijo tras una pelea familiar

Accidente fatal en Pinamar: murió un obrero de la construcción tras caer de un techo

Bastián sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas en el accidente de Pinamar

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro del Interior, Diego Santilli. 

Cruce en redes entre Santilli y Kicillof por la reforma laboral: "Quieren que las empresas se fundan"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una protesta en la sede del IOSFA. 

La crisis en la obra social de los militares se extiende al interior bonaerense