sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026 - 13:51

Los profesionales de la salud de CICOP aceptaron la propuesta salarial de la Provincia

Se trata de un aumento salarial total del 4,5% de bolsillo a cobrar en febrero con los haberes de enero. Además, se reabrirán las negociaciones la próxima semana.

Por Agencia DIB
La votación de la propuesta paritaria en el congreso de CICOP.

La votación de la propuesta paritaria en el congreso de CICOP.

cicop.org.ar

El gremio CICOP, que nuclea a los médicos y otros profesionales de la salud de la Provincia, aceptó este viernes la propuesta paritaria del Gobierno bonaerense que consiste en un aumento salarial total del 4,5% de bolsillo a cobrar en febrero con los haberes de enero. Además, llamó a un "plan de lucha en unidad" contra el proyecto de Reforma Laboral.

Más noticias
Este domingo 1º de febrero no habrá guardavidas municipales en las playas públicas de Pinamar.

Los guardavidas de Pinamar levantaron el paro de mañana tras una oferta de aumento
El ministro del Interior, Diego Santilli. 

Cruce en redes entre Santilli y Kicillof por la reforma laboral: "Quieren que las empresas se fundan"

Según comunicó la entidad sindical, “un multitudinario Congreso de Delegadxs aceptó este viernes la propuesta paritaria del Gobierno bonaerense que consiste en un aumento salarial total del 4,5% de bolsillo a cobrar en febrero con los haberes de enero”.

Reapertura de las negociaciones

El acuerdo contempla “la reapertura de las negociaciones durante la primera semana de febrero y la realización de Mesas Técnicas para abordar cambios estructurales del sector, como recategorizaciones, bloqueos, ampliación del fondo de reemplazo de guardias y pase a planta de becarios, entre otros”.

Con los nuevos valores un profesional ingresante con 36 horas, guardia mínima y Bonificación por Trayectoria Formativa percibirá $ 1.492.934 en febrero. En tanto, quienes cumplan 48 horas con dedicación exclusiva cobrarán $ 2.126.257 de bolsillo, mientras que un residente de primer año con guardias en zonas de baja cobertura recibirá $ 1.502.259.

Elecciones y plan de lucha

El cuerpo de congresales también designó a la Junta Electoral Central para las próximas elecciones del gremio que se desarrollarán los días 22, 23 y 24 de abril de 2026.

Además, el congreso de CICOP resolvió convocar y adherir a un "plan de lucha en unidad" contra el “proyecto regresivo de Reforma Laboral”, que incluye “paro nacional y movilización el día que se trate la iniciativa en el Congreso”, además de jornadas de propaganda y movilizaciones en distintos puntos del país.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Los guardavidas de Pinamar levantaron el paro de mañana tras una oferta de aumento

Cruce en redes entre Santilli y Kicillof por la reforma laboral: "Quieren que las empresas se fundan"

Reforma Laboral: Patricia no logra convencer a Toto de eliminar ganancias y resurge el lobby para postergar el tratamiento

Milei podría aceptar que Trump envíe a Argentina deportados de terceros países

La pulseada por el PJ: Máximo propone a Axel como presidente: ¿qué responden desde el MDF?

Jorge Macri, polémico: "Acá no, si quieren 'okupar' vayan al Conurbano"

La unidad del PJ, más trabada que nunca: en la Cámpora agitan a Máximo y el MDF confirma a Magario

Repavimentación de la Ruta Provincial 31: concluyó una obra clave que une Salto y Colón

Crisis industrial en Provincia: la producción de autos cayó 73,4% en un año

Milei decretó que 2026 será el "Año de la Grandeza Argentina" y lo justificó con un curioso autoelogio

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro del Interior, Diego Santilli. 

Cruce en redes entre Santilli y Kicillof por la reforma laboral: "Quieren que las empresas se fundan"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una protesta en la sede del IOSFA. 

La crisis en la obra social de los militares se extiende al interior bonaerense