sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026 - 08:29

Cruce en redes entre Santilli y Kicillof por la reforma laboral: "Quieren que las empresas se fundan"

El gobernador bonaerense había dicho en redes que “la Reforma Laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona” y el ministro del Interior le respondió con dureza.

Por Agencia DIB
El ministro del Interior, Diego Santilli.&nbsp;

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió en las últimas horas al cruce del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la discusión de la reforma laboral. Mientras Kicillof había expresado que “la Reforma Laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”, el funcionario nacional sostuve que el gobernador y el kirchnerismo "se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan".

"Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo", se quejó el funcionario en su cuenta de X.

De esa forma, salió al cruce del mandatario provincial, quien antes había sostenido que la reforma laboral de Javier Milei "no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona".

"Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso", había planteado en sus críticas al proyecto libertario.

