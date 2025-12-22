Duro cruce entre Mayra Mendoza y Juan Grabois: "Me cuesta creer que tenemos los mismos intereses"

La exintendenta de Quilmes , Mayra Mendoza , mantuvo un duro cruce de mensajes de audio con el diputado Juan Grabois , a raíz de una serie de incidentes ocurridos durante la mañana de este lunes en la sede de la Municipalidad, en el marco de un conflicto por el ordenamiento del tránsito y la formalización de los llamados “trapitos” que operan en el distrito.

Las protestas fueron protagonizadas por militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que lidera Grabois, y que está enfrentada a la actual diputada bonaerense que integra La Cámpora.

Los mensajes se filtraron a la prensa y a través de redes sociales. Mendoza apuntó a Grabois como responsable de generar un clima de tensión y agitar violencia, en fechas sensibles. “Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, reprocha la exmandataria municipal. “Me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”, le retrucó.

Por su parte, Grabois, le respondió a través de su cuenta de X, con un largo mensaje. “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF (Movimiento Derecho al Futuro, que lidera Axel Kicillof) me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga”, expresó el diputado y líder social. Y sumó: “Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad. Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre”.

Embed Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF… — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 22, 2025

Los trapitos marcharon este lunes mientras se realizaba la votación en el Concejo Deliberante de Quilmes, que aprobó un sistema de estacionamiento medido. Los trabajadores aseguran que desde el gobierno municipal les habían prometido que los iban a incluir en esta modificación.

Quilmes trapitos Protesta frente al Concejo Deliberante de Quilmes, por la aprobación de una ordenanza de tránsito. (X)

Comunicado del municipio

Tras la aprobación del proyecto que busca un reordenamiento del tránsito en los centros de Quilmes y Bernal, el municipio y el Concejo Deliberante emitieron un comunicado en conjunto:

"El Municipio de Quilmes informa que este lunes 22 de diciembre de 2025, el Honorable Concejo Deliberante aprobó, por amplia mayoría y con el acompañamiento de los distintos bloques, un Plan Integral de Ordenamiento Urbano y Vial, orientado a mejorar la circulación, la seguridad vial y el uso del espacio público en todo el distrito. El nuevo marco normativo incorpora herramientas tecnológicas y criterios claros que permitirán reducir la congestión vehicular, ordenar el estacionamiento y disminuir las infracciones", indicó el texto. Y sumó: "Entre los ejes centrales del plan se encuentra la reorganización del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), que será implementado mediante un proceso de licitación pública, transparente y abierta, al cual podrán presentarse todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego correspondiente".

Sobre los incidentes y protestas, el comunicado señaló: "En el marco del tratamiento de esta ordenanza, durante el día de la fecha se registraron hechos de violencia protagonizados por un grupo de aproximadamente 30 personas que, encapuchadas y arrojando piedras, intentaron ingresar al recinto del Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de impedir el normal desarrollo de la sesión".

En esa línea, recalcó: "Desde el Municipio de Quilmes se respeta y garantiza el derecho a la protesta y a la libre expresión, pero se repudia de manera categórica cualquier hecho de violencia, entendiendo que ese no es el camino para manifestar diferencias u opiniones".

Y concluyó: "Frente a las reiteradas denuncias por los inconvenientes generados por cuidacoches informales en el centro de Quilmes, el Municipio de Quilmes reafirma su decisión de no ceder ante presiones ni realizar adjudicaciones arbitrarias, garantizando que la implementación de este sistema se realice con criterios de transparencia, legalidad, equidad y en defensa del interés público".

Fuente: Agencia DIB