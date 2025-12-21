lunes 22 de diciembre de 2025
21 de diciembre de 2025 - 23:39

El Presidente le deseó una pronta recuperación a Cristina Kirchner

El Presidente habló de la salud de la exmandataria, operada de urgencia por una apendicitis, y separó la confrontación política del plano humano.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei le deseó una pronta recuperación a Cristina Kirchner, quien fue operada de apendicitis.

En un gesto poco habitual dentro del clima de fuerte confrontación que domina la escena política nacional, el presidente Javier Milei se refirió públicamente al estado de salud de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece internada en el Sanatorio Otamendi tras haber sido operada de urgencia por un cuadro de apendicitis.

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron este domingo por la noche durante una entrevista con el periodista Luis Majul en la señal LN+. Se trató de la primera mención directa de Milei sobre la situación médica de la exmandataria, luego de que trascendiera su internación y la intervención quirúrgica a la que fue sometida.

Tono conciliador de Javier Milei

Consultado al respecto, el Presidente adoptó un tono inusualmente conciliador y remarcó la necesidad de establecer un límite entre las diferencias políticas y el respeto por la integridad de las personas. “Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación”, expresó el líder libertario.

Sin embargo, en el mismo reportaje Milei volvió a marcar distancia en el plano político y judicial. Como lo hizo en otras oportunidades, defendió la condena que pesa sobre la dirigente peronista y rechazó las versiones que lo vinculan con supuestos acuerdos con el kirchnerismo. “Me atribuyen pactos con Cristina y ella terminó presa en mi Gobierno”, afirmó, en línea con su discurso habitual.

El mensaje presidencial tuvo una repercusión inmediata tanto en el arco político como en las redes sociales. Mientras algunos sectores valoraron el gesto institucional y el reconocimiento del aspecto humano más allá de la disputa ideológica, otros interpretaron las palabras como una señal puntual que no modifica el duro enfrentamiento político entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo.

Fuente: Agencia DIB

