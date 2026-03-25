miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 15:02

Con una foto con Yamandú Orsi, Kicillof abre la etapa internacional de su carrera presidencial

El gobernador viaja a Montevideo el viernes. Es parte de una setie de contactos con lideres regionales de perfil ideológico afín. Se da en medio del desembarco del MDF en provincias.

Diarios Bonaerenses | Andrés Lavaselli
Por Andrés Lavaselli
Kicillof con Yamandú Orsi.&nbsp;

Kicillof con Yamandú Orsi. 

Archivo DIB.

El gobernador Axel Kicillof viajará este viernes a Montevideo para la primera escala de la etapa internacional de la construcción de poder político con la que aspira a competir por la Presidencia el año que viene, un movimiento que se en simultánea con el desembarco del Movimiento Derecho al Futuro, su especio en el peronismo, en varias provincias.

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Kicillof volverá a la capital uruguaya -ya había estado para asistir a la asunción de Orsi- para una foto con Orsi, como un primer paso de una serie de encuentros con líderes regionales de centro izquierda en los próximos meses y que incluye un cara a cara con el presidente brasileño Luiz Inacio “Lula” Da Silva. También está en carpera la mexicana Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trata de una agenda implícitamente presidencial, algo que ya había ensayado Kicillof en sus contactos previos con los tres líderes latinoamericanos, que además le permite acentuar la contraposición ideológica con Javier Milei, que no tiene casi contacto con ninguno de ellos y en el caso de Orsi incluyó un desaire porque no asistió a su ceremonia de asunción, algo usual entre presidentes rioplatenses.

Como contó DIB el sábado, el viaje del gobernador se da en medio de una aceleración de sus planes para lanzarse a nivel federal, con un desembarco en Córdoba del MdF, donde la semana pasada su ministro de Seguridad compartió un acto con el exsenador Carlos Caserio, donde Kicillof participó en forma virtual.

También hubo actividad en Corrientes, donde el intendente Fernando Chara invitó a dos de los delegados de Kicillof para el despliegue nacional, los exintendentes Alberto Descalzo y Julio Pereyra.

Por estas horas, además, define en diálogo con su par Gustavo Melella una posible visita a Tierra del Fuego para participar, el dos de abril, de las actividades por la un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas.

Fuente: Agencia DIB.

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