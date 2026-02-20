Cómo votó la reforma cada diputado: no hubo sorpresas ni abstenciones, pero sí algunas ausencias

Este viernes por la madrugada la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Modernización Laboral, con un resultado de 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención; mientras tanto, tres legisladores estuvieron ausentes.
Dentro de los espacios políticos que respaldaron la iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, estuvieron los bloques del PRO, la UCR (Unión Cívica Radical) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También fueron claves los votos aportados por los aliados provinciales, entre ellos, los diputados de Tucumán (Independencia) y San Juan (Producción y Trabajo).
Unión por la Patria fue la bancada opositora mayoritaria y también se sumaron al rechazo los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Además, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, que es integrado por la diputada Natalia de la Sota.
Los integrantes de Provincias Unidas e Innovación Federal votaron divididos: algunos de sus integrantes acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros se inclinaron por el rechazo.
Ahora el proyecto debe volver a la Cámara alta. El Gobierno confía en poder aprobarlo el 27 de febrero.
Los que votaron a favor
- Aguero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco).
- Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza - CABA).
- Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis).
- Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes).
- Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Arabia, Damian (La Libertad Avanza - CABA).
- Ardohaín, Martin (PRO - La Pampa).
- Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones).
- Avico, Belen (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires).
- Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa).
- Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba).
- Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis).
- Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Bianchetti, Emmanuel (PRO - Misiones).
- Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta).
- Bonacci, Rocio (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca).
- Bruno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta).
- Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán).
- Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro).
- Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan).
- Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco).
- Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza).
- De Andreis, Fernando (PRO - CABA).
- De Sensi, Maria Florencia (PRO - Buenos Aires).
- Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA).
- Falcone, Eduardo (MID - Buenos Aires).
- Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA).
- Fernandez, Elia Marina (Independencia - Tucumán).
- Fernandez Molero, Daiana (PRO - CABA).
- Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA).
- Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Finocchiaro, Alejandro (PRO - Buenos Aires).
- Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta).
- Fregonese, Alicia (PRO - Entre Ríos).
- Frias, Maira (La Libertad Avanza - Chubut).
- Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes).
- Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Garcia, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco).
- Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz - Santa Cruz).
- Giampieri, Antonela (PRO - CABA).
- Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA).
- Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco).
- Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Gonzalez, Alvaro (PRO - CABA).
- Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes).
- Gonzalez, Gerardo Gustavo (Pais Federal - Formosa).
- Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones).
- Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba).
- Guzman, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz).
- Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones).
- Herrera, Oscar (Innovación Federal - Misiones).
- Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA).
- Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán).
- Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo - San Juan).
- Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA).
- Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza).
- Lluch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza - Mendoza).
- Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén).
- Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Medina, Gladys (Independencia - Tucumán).
- Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza).
- Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán).
- Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta).
- Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Nieri, Lisandro (UCR - Mendoza).
- Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Nuñez, Jose (Provincias Unidas - Santa Fe).
- Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Outes, Pablo (Innovación Federal - Salta).
- Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
- Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza - Tucumán).
- Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan).
- Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza).
- Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo - San Juan).
- Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa).
- Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Ritondo, Cristian A. (PRO - Buenos Aires).
- Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas - Jujuy).
- Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
- Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Ruiz, Yamila (Innovación Federal - Misiones).
- Sanchez Wrba, Javier (PRO - Buenos Aires).
- Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe).
- Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos).
- Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza - Río Negro).
- Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza - Corrientes).
- Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut).
- Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Vancsik, Daniel (Innovación Federal - Misiones).
- Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Vega, Yolanda (Innovación Federal - Salta).
- Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza).
- Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro).
- Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja).
- Yeza, Martin (PRO - Buenos Aires).
- Zago, Oscar (MID - CABA).
- Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta).
Los que votaron en contra
- Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja).
- Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis).
- Alvarez, Claudio (País Federal - San Luis).
- Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan).
- Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA).
- Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
- Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza).
- Aveiro, Martin (Unión por la Patria - Mendoza).
- Avila, Fernanda (Elijo Catamarca - Catamarca).
- Avila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut).
- Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa).
- Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
- Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Bregman, Myriam (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - CABA).
- Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba).
- Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco).
- Campora, Lucia (Unión por la Patria - CABA).
- Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan).
- Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán).
- Coletta, Mariela (Provincias Unidas - CABA).
- Daives, Ricardo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- De la Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
- De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba - Córdoba).
- Del Caño, Nicolas (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
- Del Pla, Romina (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
- Diaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco).
- Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba).
- Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe).
- Felix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza).
- Fernandez, Jorge (Primero San Luis - San Luis).
- Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa).
- Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica - CABA).
- Frade, Monica (Coalición Cívica - Buenos Aires).
- Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
- Galmarini, Sebastian (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Garcia, Maria Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut).
- Gomez, Jose (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Hadad, Raul (Unión por la Patria - Corrientes).
- Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA).
- Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria - Santa Cruz).
- Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires).
- Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz).
- Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco).
- Lopez, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Lopez Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Lousteau, Martin (Provincias Unidas - CABA).
- Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut).
- Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro).
- Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos).
- Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa).
- Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Martinez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Massot, Nicolas (Encuentro Federal - Buenos Aires).
- Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
- Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz).
- Molle, Matias (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca - Catamarca).
- Monzon, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Noblega, Sebastian (Elijo Catamarca - Catamarca).
- Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA).
- Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria - Entre Ríos).
- Pagano, Marcela Marina (Coherencia - Buenos Aires).
- Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Palladino, Claudia Maria (Unión por la Patria - Catamarca).
- Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
- Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe).
- Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja).
- Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA).
- Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal - Buenos Aires).
- Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Pitrola, Nestor (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
- Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA).
- Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa).
- Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA).
- Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes).
- Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro).
- Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Snopek, Guillermo (Unión por la Patria - Jujuy).
- Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén).
- Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA).
- Velazquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Yasky, Hugo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Yedlin, Pablo Raul (Unión por la Patria - Tucumán).
- Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy).
- Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes).
Figuraron como ausentes los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).
Fuente: Agencia DIB