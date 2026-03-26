jueves 26 de marzo de 2026
26 de marzo de 2026 - 20:20

La concesión de los hoteles de Chapadmalal: Provincia pidió la cesión "pero nunca prosperó"

Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo bonaerense, criticó la posible concesión de los hoteles de Chapadmalal por parte del gobierno nacional.

Por Agencia DIB
El complejo turístico de Chapadmalal.
El complejo turístico de Chapadmalal.

La posible concesión de los hoteles de Chapadmalal por parte del gobierno nacional encendió alertas en la provincia de Buenos Aires. Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo bonaerense, confirmó que la medida fue conocida de manera informal y que, por ahora, no hay precisiones oficiales.

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De acuerdo con el sitio de LU9 Radio Mar del Plata, Martínez explicó que la iniciativa del Gobierno nacional apunta a otorgar en concesión por unos 30 años el complejo turístico históricamente vinculado con el turismo social. Aunque, aclaró, en Provincia no recibieron información formal ni participaron de instancias de diálogo.

"Nos enteramos ayer", señaló Martínez, respecto de la posible concesión. En ese sentido, planteó que se trata de un tema "controvertido" y deslizó críticas hacia el Gobierno por la falta de definiciones claras. Además, recordó que los hoteles de Chapadmalal tienen un uso federal y están destinados al turismo social, por lo que cualquier modificación en su esquema genera impacto en todo el país. También explicó que las tierras poseen condicionamientos legales que impedirían su venta, ya que fueron cedidas con un fin específico.

Martínez indicó que la administración bonaerense ya había solicitado en el pasado la cesión del uso de los edificios para sostener su función social, pero "no hubo posibilidades ni siquiera de una reunión" para avanzar en ese sentido.

El complejo de Chapadmalal forma parte de una política histórica de acceso al turismo, con antecedentes que se remontan a mediados del siglo XX. Tras períodos de abandono, fue reactivado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, según destaca LU9. A propósito, Martínez también recordó que durante la gestión de Mauricio Macri existió un intento similar de concesión que no prosperó, y que posteriormente los espacios fueron utilizados parcialmente por fuerzas militares.

Fuente: Agencia DIB

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