Chapadmalal: intiman a trabajadores a dejar las viviendas del complejo en 10 días

Unos 30 trabajadores del complejo turístico de Chapadmalal fueron intimados a desalojar las viviendas que ocupan dentro del predio desde hace años, en el marco del proceso que impulsa el Gobierno nacional para concesionar el histórico lugar a operadores privados. Según informó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), tienen 10 días corridos para cumplir con el pedido.

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El acta fue entregada en mano por un miembro de la repartición nacional a empleados que se encargan de mantener y cuidar las instalaciones, en el marco de la iniciativa del Gobierno de Javier Milei de concesionar por 30 años la unidad que comprende los históricos hoteles que durante décadas fueron el símbolo del turismo social.

El objetivo de la administración libertaria es atraer capitales que modernicen las instalaciones y reduzcan los costos de mantenimiento para el Estado, al tiempo que se recupere el funcionamiento del predio. Si bien no se informaron detalles sobre eventuales oferentes, se reconoció que existen interesados en participar del proceso.

Días atrás, los empleados que hacen dos décadas desarrollan tareas y viven allí tuvieron un anticipo de que iban a llegar las notificaciones de desalojo, por lo que el lunes enviaron sendas notas a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Turismo para pedir explicaciones.

En 2024, la administración Milei resolvió discontinuar el sostenimiento de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba, lo que derivó en el cierre de ambos espacios. Posteriormente, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la intervención de la AABE para avanzar en su transferencia a operadores privados.

Frente a esto, desde diversos sectores políticos salieron a tomar posición. De hecho, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires pidió la concesión de los hoteles, pero esto nunca prosperó.

En tanto, el senador nacional Maximiliano Abad y el bloque de concejales de la UCR+Nuevos Aires propusieron la cesión de una unidad hotelera a la Universidad Nacional de Mar del Plata para la creación de un campus universitario.

Por su parte, la senadora provincial Fernanda Raverta (Fuerza Patria) presentó un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la unidad turística con el objetivo de evitar la privatización y “recuperar los hoteles para el turismo social”.

Fuente: Agencia DIB