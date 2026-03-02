lunes 02 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026 - 14:30

Reforma laboral: la CGT marchó a Tribunales y busca que la Justicia la declare inconstitucional

Los cosecretarios Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello presentaron recursos en los fueros Laboral y Contencioso Administrativo.

Por Agencia DIB
La movilización de la CGT frente a tribunales.&nbsp;

Tras la sanción de la reforma laboral promovida por el Gobierno en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) marcó este lunes a Tribunales, donde realizaron una serie de presentaciones para intentar frenar la iniciativa. Ante el fuero Laboral y el Contencioso Administrativo, la entidad presentó recursos para solicitar que se declare “inconstitucional” la ley.

Sin margen para un nuevo paro general en el corto plazo, la CGT buscará evitar que la normativa entre en vigencia o, al menos, trabar algunos de los artículos más polémicos, como es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Con la presencia de la cúpula, se leyó en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, un documento contra “la ampliación de las jornadas de trabajo hasta 12 horas”, “el fin de las horas extras” y, en efecto, “la reducción de los salarios”.

Además, el mensaje apuntó contra “la eliminación de la sanción a los empleadores que no pagaron aportes, que la indemnización se pague en cuotas y a través del FAL, costeando los despidos con los aportes de los propios trabajadores, refinanciado la seguridad social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administraciones privadas”.

Jorge Sola (Seguros) junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), presentaron el reclamo, en medio de la movilización. "La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa", expresaron en el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2028468644720615802&partner=&hide_thread=false

Por su parte, se rechazó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo desde el ámbito nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Aparta del acceso al servicio de justicia social, tanto a las y los trabajadores como a sus organizaciones gremiales. Todos estos perjuicios, entre otros, no son efectos colaterales de una decisión aislada, sino que resultan consistentes con la implementación del programa económico social que lleva adelante el gobierno nacional, cuyo diagnóstico de situación es grave y evidente”, se marcó al respecto.

Durante uno de los últimos tramos de la lectura, el documento también buscó diferenciar a la CGT de la dirigencia política, a la que le atribuyó la responsabilidad de la situación con mensajes entre líneas contra la conducción del peronismo. “Conviene recordarlo, la CGT no gobierna ni gobernó, no definió la estrategia electoral que condujo a la derrota política en las presidenciales del 2023, no participó del armado de las listas legislativas, no conduce el Estado ni las políticas económicas ni la macroeconomía, no diseñó la política fiscal ni la del Banco Central, la CGT, no emitió ni avaló la toma de deuda externa, no vota leyes ni firma privatizaciones”, expresaron.

Fuente: Agencia DIB

