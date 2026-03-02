El PRO bonaerense renovó el mandato de Ritondo al frente del partido

El PRO bonaerense renovó sus autoridades a través de una lista de unidad , por la cual el diputado nacional Cristian Ritondo seguirá al frente del partido, acompañado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como vicepresidente 1°.

La vicepresidencia 2° la ocupara el legislador provincial y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, quien ya había sellado su regreso a las filas amarillas cuando fue designado como presidente de bloque en el Senado, luego de las diferencias locales con La Libertad Avanza que lo llevaron a competir con el sello de Somos Buenos Aires junto a la UCR y el peronismo díscolo.

“ En esta lista están todos los intendentes del PRO, los diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales. Un equipo con experiencia, gestión y presencia en cada distrito ” aseguran desde el PRO.

Cabe recordar que producto de diferencias territoriales con La Libertad Avanza, un puñado de jefes comunales no se integraron a la alianza electoral tanto en las elecciones bonaerenses como nacionales.

Además del caso de Pablo Petrecca, otros intendentes amarillos optaron en 2025 por otros armados como Javier Martínez de Pergamino (Hechos) María José Gentile de 9 de julio (Somos Buenos Aires) – ya participó de un encuentro PRO en la Cuarta- y Diego Reyes de Puan (Potencia).

“Se actualizaron las autoridades pero quedó todo igual” sin embargo advirtieron desde el entorno del jefe comunal de Pergamino, quien aún permanece en el esquema que lideran los hermanos Passaglia.

“Frente a un modelo que fracasó, reafirmamos nuestra decisión de consolidar una alternativa sólida, con liderazgo y vocación de transformación. Más seguridad, mejor educación y más oportunidades para los bonaerenses” afirmó la nueva conducción del PRO.

Fuente: Agencia DIB.