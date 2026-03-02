lunes 02 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026 - 16:35

El PRO bonaerense renovó el mandato de Ritondo al frente del partido

Hubo lista de unidad. La intendena Soledad Martínez ocupará la vicepresidencia. Destacan la inclusión de intendentes en el esquema de conducción

Por Agencia DIB
El diputado Cristian Ritondo. (DIB/Archivo).
El diputado Cristian Ritondo. (DIB/Archivo).

El PRO bonaerense renovó sus autoridades a través de una lista de unidad, por la cual el diputado nacional Cristian Ritondo seguirá al frente del partido, acompañado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como vicepresidente 1°.

Más noticias
Enrique Meyer, exministro de Turismo de la Nación.

Flojo verano en la Costa: para Enrique Meyer el problema es estructural y está atado al modelo económico
Maximiliamo Abad, con Garciarena y Mongay. 

Dardos del radicalismo contra Kicillof en la asunción de la intendenta de Lezama

La vicepresidencia 2° la ocupara el legislador provincial y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, quien ya había sellado su regreso a las filas amarillas cuando fue designado como presidente de bloque en el Senado, luego de las diferencias locales con La Libertad Avanza que lo llevaron a competir con el sello de Somos Buenos Aires junto a la UCR y el peronismo díscolo.

En esta lista están todos los intendentes del PRO, los diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales. Un equipo con experiencia, gestión y presencia en cada distrito ” aseguran desde el PRO.

Cabe recordar que producto de diferencias territoriales con La Libertad Avanza, un puñado de jefes comunales no se integraron a la alianza electoral tanto en las elecciones bonaerenses como nacionales.

Además del caso de Pablo Petrecca, otros intendentes amarillos optaron en 2025 por otros armados como Javier Martínez de Pergamino (Hechos) María José Gentile de 9 de julio (Somos Buenos Aires) – ya participó de un encuentro PRO en la Cuarta- y Diego Reyes de Puan (Potencia).

“Se actualizaron las autoridades pero quedó todo igual” sin embargo advirtieron desde el entorno del jefe comunal de Pergamino, quien aún permanece en el esquema que lideran los hermanos Passaglia.

“Frente a un modelo que fracasó, reafirmamos nuestra decisión de consolidar una alternativa sólida, con liderazgo y vocación de transformación. Más seguridad, mejor educación y más oportunidades para los bonaerenses” afirmó la nueva conducción del PRO.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Flojo verano en la Costa: para Enrique Meyer el problema es estructural y está atado al modelo económico

Dardos del radicalismo contra Kicillof en la asunción de la intendenta de Lezama

Reforma laboral: la CGT marchó a Tribunales y busca que la Justicia la declare inconstitucional

Milei anunció reformas entre ataques al kirchnerismo, Villarruel y empresarios

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo y ya está en la Argentina

Pichetto: "La provincia de Buenos Aires es imprescindible para construir el Frente Nacional"

Milei: "La moral como política de Estado"

Kicillof inaugura el año político "oficial" en un contexto muy complejo

A horas del paro, Provincia convocó a docentes y estatales a retomar las negociaciones salariales

El Gobierno elevó el nivel de seguridad mientras celebró el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La movilización de la CGT frente a tribunales. 

Reforma laboral: la CGT marchó a Tribunales y busca que la Justicia la declare inconstitucional

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Fernando Báez Sosa y el recuerdo de su madre el día que hubiese cumplido 25 años.

"Un beso hasta el cielo": el mensaje de la mamá de Fernando Báez Sosa, el día de su cumpleaños 25