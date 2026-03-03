Lo acusan de estafar a Aerolíneas Argentinas por medio millón de dólares con el programa de millas

La Justicia se halla por estos momentos investigando un presunto hackeo a Aerolíneas Argentinas , por el que un hombre se habría hecho con más de 16 millones de millas del programa Aerolíneas Plus , un paquete que vale casi 500.000 dólares , por apenas 200.000 pesos . El autor de la maniobra fue detenido y se investiga a otras cincuenta personas que se habrían beneficiado con el hecho.

La causa se inició tras la denuncia presentada por la empresa, que alertó sobre una supuesta alteración sistemática de su sistema informático ocurrida entre diciembre de 2023 y enero de 2025 .

La maniobra habría consistido en modificar parámetros técnicos del sistema de compra de millas para adquirirlas a valores significativamente inferiores a los reales.

Así, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, se le atribuye al acusado, identificado como Juan Ignacio Veltri , la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas , lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares . En contraste, el monto efectivamente abonado habría sido de apenas 205.680 pesos .

Entre los destinos más frecuentes asociados al uso de estas millas figuran Madrid, Roma y Cancún. Según la acusación, esto “evidenciaría un uso intensivo y estratégico de los beneficios presuntamente obtenidos de manera irregular”.

Otros cincuenta investigados

Durante el procedimiento en el que se detuvo a Veltri, personal especializado secuestró elementos de interés para la investigación. El hombre está investigado por la presunta defraudación contra la administración pública mediante la vulneración de un sistema informático, sin descartarse posibles delitos de lavado de dinero y otras figuras conexas.

En el marco de la misma causa, otras cincuenta personas se encuentran bajo análisis por su eventual participación en la maniobra, ya sea como coautores, partícipes o beneficiarios de las millas presuntamente obtenidas de forma fraudulenta.

La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez federal Sebastián Casanello, con la colaboración del comisario Martín Pereyra, de la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina.

Qué es Aerolíneas Plus

Aerolíneas Plus es el programa de fidelidad de Aerolíneas Argentinas con el que se recompensa a sus viajeros frecuentes. Funciona mediante la acumulación de millas que luego pueden canjearse por pasajes (“pasajes de premio”) o beneficios exclusivos.

Las millas se pueden acumular por vuelos, tanto al volar con AA como con cualquier aerolínea de la alianza SkyTeam (como Delta, Air France o KLM) y socios estratégicos como GOL o LATAM.

También, a través de consumos con tarjetas de crédito de bancos asociados como el Banco Nación, Hipotecario, o Credicoop. En estos casos, los consumos mensuales se convierten en millas, generalmente 1 milla por cada dólar o equivalente en pesos. Y finalmente, canjeando puntos de otros programas, como YPF ServiClub.

