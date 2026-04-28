Belgrano Cargas: financiarán obras ferroviarias con la venta de locomotoras y vagones

El Gobierno avanzó en el proceso de privatización del tren Belgrano Cargas y resolvió destinar los fondos obtenidos por la venta de material como locomotoras y vagones a obras de infraestructura. Así lo indicó este martes con la publicación en Boletín Oficial del decreto 282/2026 .

Con esta resolución, la administración libertaria determinó el destino de los fondos provenientes de la venta de material rodante , estableció pautas para su valuación y delineó el procedimiento para las nuevas concesiones de vías en las principales líneas del país.

El nuevo esquema contempla tanto la venta mediante remate público del material rodante como su eventual inclusión en procesos de licitación nacional e internacional para la concesión de las vías y los inmuebles asociados. Lo obtenido de la venta se asignará íntegramente al fideicomiso regulado por el Decreto N° 976/01, con el objetivo de financiar y pagar las obras sobre las vías que serán concedidas a operadores privados.

El decreto instruye a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía a incluir en los pliegos de bases y condiciones de los procesos licitatorios para las concesiones de las líneas General Belgrano , General San Martín y General Urquiza la identificación precisa del material rodante que será parte de los contratos.

La historia del Belgrano Cargas

La empresa Belgrano Cargas forma parte de la lista de empresas a privatizar incluida en la Ley Bases y opera 7.600 kilómetros de vías que impactan directamente en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

Es administrada a través de once unidades productivas, cuenta con ocho talleres propios y sus vagones transportan productos agrícolas, piedra, carbón de coque, madera, minerales, metales y productos para consumo, además de otras cargas eventuales.

Cuando planteó la necesidad de privatizarla, el Gobierno indicó que el Belgrano Cargas “en manos estatales es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones”.

Frente a esto, ya tiene preparados los pliegos de licitación y prevé publicarlos el mes próximo. La adjudicación permitirá que el ganador administre la operación de los trenes de carga durante los próximos 50 años.

Grupo México, a través de su filial Grupo México Transportes (GMXT), es el único grupo extranjero que pretende quedarse con la concesión. En la competencia por la concesión también participa un consorcio de empresas cerealeras integrado por ACA, AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus y posiblemente COFCO, con especial interés en el corredor agrícola, que cuenta con la mejor infraestructura.

Fuente: Agencia DIB