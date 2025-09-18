Axel Kicillof reúne a los intendentes para pedirles compromiso en la campaña

Aunque el triunfo en las legislativas de casi 14 puntos de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza empieza a quedar más lejos en el tiempo, el gobernador Axel Kicillof no quiere perder ese impulso rumbo al 26 de octubre. Y además de seguir con inauguraciones, reunirá este viernes a intendentes en Ensenada para pedirles compromiso en la campaña.

La convocatoria partió hacia los 82 intendentes de Fuerza Patria, pero también dirán presentes otros dirigentes del peronismo y algunos candidatos a diputados nacionales. La cita será desde las 13.30 horas en el camping que posee el gremio de Obras Públicas en la entrada del municipio de Ensenada , distrito a cargo de Mario Secco , uno de los jefes comunales que forman parte de la mesa chica de Kicillof.

Más allá de los dirigentes que responden al Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, se espera a los del Frente Renovador y a los de La Cámpora , las otras patas del peronismo. La idea del gobernador es repetir la estrategia electoral que dio buenos resultados en las urnas en septiembre.

En Ensenada, la cumbre será a puertas cerradas pero a “micrófono abierto”, con el objetivo que los principales referentes expresen sus ideas de cara a la elección del 26. La idea de Kicillof es seguir, hasta que la veda lo permita, el ritmo de recorridas e inauguraciones con candidatos a diputados nacionales y marcando los errores de la política de Javier Milei.

Este lunes en La Plata, junto a los ministros Carlos Bianco y Javier Rodríguez, el gobernador recibió a la vicegobernadora Verónica Magario, y a un grupo más cercano de intendente. Allí ya pidió sostener el ritmo de campaña en una elección que tendrá la particularidad del debut de la Boleta Única en Papel (BUP).

Qué se vota el domingo 26 de octubre

Como ocurre cada dos años, los ciudadanos irán a las urnas para elegir representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Será el domingo 26 de octubre con la novedad de la Boleta Única Papel (BUP) y en el caso de los bonaerenses deberán optar por la categoría diputados nacionales.

En esta elección serán seleccionados 127 diputados en todo el país y 24 senadores que asumirán funciones en diciembre en representación de todas las provincias del país, de acuerdo a los cupos y modalidades establecidos por la legislación vigente. Para saber dónde vota cada ciudadano, ya está disponible el padrón definitivo.

El esquema electoral se basa en la asignación de bancas según el caudal poblacional de cada territorio. Así, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires afrontará la renovación 35 diputados que llegaron al Congreso en la elección de 2021.

En ese momento, los resultados distribuyeron los escaños entre varias fuerzas: el Frente de Todos (hoy va con el sello Fuerza Patria) obtuvo 15 bancas; Juntos por el Cambio también 15 (distribuidos en subalianzas como PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre), La Libertad Avanza (entonces Avanza Libertad) 2, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) 3. (DIB)