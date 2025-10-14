Axel Kicillof recorrió obras y volvió a criticar a Javier Milei por la paralización de centros de infancia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , recorrió hoy la localidad de Benito Juárez en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas y volvió a cuestionar a Javier Milei por la paralización de obras de infraestructura, al advertir que el mandatario “no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”.

“En territorio bonaerense, Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”, sostuvo Kicillof en el marco de la recorrida por los avances de la construcción de un nuevo jardín maternal.

Y volvió a contrastar la gestión nacional con la provincial, al señalar que “frente a ello, nosotros no ponemos excusas: invertimos lo que sea necesario para dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas bonaerenses”.

“Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hace un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó, según se informó en un comunicado.

El gobernador estuvo acompañado por el intendente local, Julio Marini, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. (DIB)