martes 14 de octubre de 2025
14 de octubre de 2025 - 18:20

Axel Kicillof recorrió obras y volvió a criticar a Javier Milei por la paralización de centros de infancia

El gobernador Axel Kicillof estuvo en la localidad de Benito Juárez, en el sur de la Provincia, para una recorrida de campaña.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof en su visita a Benito Juárez.&nbsp;

El gobernador Axel Kicillof en su visita a Benito Juárez. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió hoy la localidad de Benito Juárez en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas y volvió a cuestionar a Javier Milei por la paralización de obras de infraestructura, al advertir que el mandatario “no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”.

Axel Kicillof, presente en la apertura de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025

Axel Kicillof, presente en la apertura de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025
El gobernador Axel Kicillof junto a Jorge Taiana. 

Kicillof apura la recorrida de campaña y el kirchnerismo marcha a San José 1111

“En territorio bonaerense, Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”, sostuvo Kicillof en el marco de la recorrida por los avances de la construcción de un nuevo jardín maternal.

Y volvió a contrastar la gestión nacional con la provincial, al señalar que “frente a ello, nosotros no ponemos excusas: invertimos lo que sea necesario para dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas bonaerenses”.

“Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hace un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó, según se informó en un comunicado.

El gobernador estuvo acompañado por el intendente local, Julio Marini, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. (DIB)

