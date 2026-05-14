Abad homenajeó a Brandoni en el Senado: "Fue mucho más que un actor, un gran ciudadano argentino"

En el marco de una sesión en el Senado de la Nación, el senador nacional Maximiliano Abad rindió homenaje a Luis Brandoni, destacando no solo su trayectoria artística, sino también su compromiso cívico y su valentía en momentos clave de la historia argentina.

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“Recordar exclusivamente a Brandoni como actor es incurrir en una profunda injusticia. Su talento fue apenas una de las expresiones de su enorme compromiso con la libertad, la democracia y sus colegas”, expresó Abad durante su intervención.

El senador evocó uno de los momentos más significativos de su vida pública: su participación activa en manifestaciones contra la censura durante la última dictadura militar. “La imagen de Brandoni, megáfono en mano en Plaza de Mayo, liderando una protesta en tiempos donde el miedo imponía silencio, refleja con claridad su coraje y su convicción”, afirmó.

Abad también recordó que en 1974, siendo secretario general de la Asociación Argentina de Actores, Brandoni debió exiliarse junto a su familia tras recibir amenazas de la Triple A. Sin embargo, regresó al país impulsado por su vocación y su compromiso, aun en un contexto adverso.

“Pudo haber elegido rehacer su vida en el exterior, pero eligió volver. Eligió su país, su gente y su compromiso con la cultura y la libertad”, subrayó.

Asimismo, destacó que en 2018 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Provincia de Buenos Aires, a instancias del entonces vicegobernador Daniel Salvador, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la sociedad.

“Brandoni trascendió el arte para convertirse en un ciudadano cabal, comprometido con sus pares y con su patria. Fue, ante todo, un gran argentino”, concluyó Abad.

El homenaje puso en valor el legado de una figura emblemática de la cultura nacional, cuya vida estuvo marcada por la coherencia, la valentía y la defensa inquebrantable de los valores democráticos.

Fuente: Agencia DIB.