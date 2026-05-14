jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 17:28

Abad homenajeó a Brandoni en el Senado: "Fue mucho más que un actor, un gran ciudadano argentino"

El senador radical recordó a actor recientemente fallecido. Evocó el compromiso político y ciudadano de Brandoni, además

El senador Maximiano Abad.&nbsp;

El senador Maximiano Abad. 

En el marco de una sesión en el Senado de la Nación, el senador nacional Maximiliano Abad rindió homenaje a Luis Brandoni, destacando no solo su trayectoria artística, sino también su compromiso cívico y su valentía en momentos clave de la historia argentina.

Más noticias
La sede de SUTEBA. 

Golpe de la izquierda en SUTEBA: se quedó con la seccional más grande, La Matanza
El diputado Francisco Adorni y su hermano Manuel, Jefe de Gabinete. 

Levantaron el secreto fiscal del diputado Adorni y el contratista complicó más a su hermano Manuel

“Recordar exclusivamente a Brandoni como actor es incurrir en una profunda injusticia. Su talento fue apenas una de las expresiones de su enorme compromiso con la libertad, la democracia y sus colegas”, expresó Abad durante su intervención.

El senador evocó uno de los momentos más significativos de su vida pública: su participación activa en manifestaciones contra la censura durante la última dictadura militar. “La imagen de Brandoni, megáfono en mano en Plaza de Mayo, liderando una protesta en tiempos donde el miedo imponía silencio, refleja con claridad su coraje y su convicción”, afirmó.

Abad también recordó que en 1974, siendo secretario general de la Asociación Argentina de Actores, Brandoni debió exiliarse junto a su familia tras recibir amenazas de la Triple A. Sin embargo, regresó al país impulsado por su vocación y su compromiso, aun en un contexto adverso.

“Pudo haber elegido rehacer su vida en el exterior, pero eligió volver. Eligió su país, su gente y su compromiso con la cultura y la libertad”, subrayó.

Asimismo, destacó que en 2018 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Provincia de Buenos Aires, a instancias del entonces vicegobernador Daniel Salvador, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la sociedad.

“Brandoni trascendió el arte para convertirse en un ciudadano cabal, comprometido con sus pares y con su patria. Fue, ante todo, un gran argentino”, concluyó Abad.

El homenaje puso en valor el legado de una figura emblemática de la cultura nacional, cuya vida estuvo marcada por la coherencia, la valentía y la defensa inquebrantable de los valores democráticos.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Golpe de la izquierda en SUTEBA: se quedó con la seccional más grande, La Matanza

Levantaron el secreto fiscal del diputado Adorni y el contratista complicó más a su hermano Manuel

Kicillof recibe otra vez a intendentes, pero esta vez por los recortes en salud

El Gobierno avanza con la venta de AySA para obtener unos US$500 millones

La Plata: Kicillof y Alak encabezan la inauguración de un Curso de Formación Política

Sin Roberto Baradel, el oficialismo retuvo la conducción de Suteba

Country Indio Cuá: vecino declaró que Manuel Adorni le pagó más de US$ 20 mil por un alquiler

INTI: cientos de empresarios y pymes expresaron su apoyo al instituto

Tras la marcha universitaria, el Gobierno redobla la apuesta: "La ley de financiamiento nació muerta"

Macri sigue apostando a posicionar al PRO para 2027 y arma un acto en el conurbano

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
María Laura Torre en una marcha de Suteba. 

Sin Roberto Baradel, el oficialismo retuvo la conducción de Suteba

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Miramar: el Ministerio de Seguridad otorga recompensa para dar con el violador de una adolescente

Miramar: el Ministerio de Seguridad otorga recompensa para dar con el violador de una adolescente