ATE bonaerense para y se moviliza este jueves contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) bonaerense realizará este jueves un paro con movilización a Buenos Aires para oponerse a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que tiene debate pendiente en la Cámara de Diputados.

El lunes los aeropuertos estarán paralizados por una huelga de trabajadores enrolados en ATE

De esta forma, de concretarse la medida de fuerza, impactará en la administración pública provincial con el cese de actividades en varias oficinas.

Arévalo comunicó que ATE Provincia de Buenos Aires convoca a cumplir la medida a trabajadores y trabajadoras de los estados Nacional, Provincial y Municipal dentro del territorio bonaerense en conjunto con las dos CTA y la CGT.

“Si se aprueba esta reforma va a haber más despidos, más desocupación y los trabajadores informales no mejoraran en nada sus condiciones”, dijo el titular de ATE Claudio Arévalo. Y señaló que “el Gobierno nacional miente al atribuir la pérdida de puestos de trabajo a los derechos de los trabajadores”.

El secretario general definió que “el Gobierno de Javier Milei busca restaurar la esclavitud en Argentina. En la misma línea de Videla y Martínez de Hoz quiere cumplir el viejo deseo de los Estados Unidos de aplastar los salarios y retornar la economía nacional a la de un enclave colonial”.

“Hay que retroceder más de cien años en la Argentina para encontrar jornadas laborales de 12 horas, pago del trabajo en especias, despido sin costo para el patrón, desprotección y perdida de salario del obrero en situación de enfermedad”, denunció.

Asimismo, ratificó que la pelea no finaliza con este paro, ya que “tanto ATE como CTA van a seguir construyendo unidad para derrotar al proyecto de Milei en la calle y en las urnas”.

Fuente: Agencia DIB