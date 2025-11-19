miércoles 19 de noviembre de 2025
ATE asegura que el paro tiene alto acatamiento y el Gobierno descontará el día

Desde ATE informaron un 90% de adhesión al paro de estatales. El Gobierno nacional descontará el día y se profundiza la disputa por la reforma laboral.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que el paro de empleados públicos de este miércoles “tiene más 90% de acatamiento”, mientras que el Gobierno nacional confirmó que le descontará el día a quienes adhirieron a la medida.

“En los últimos 23 meses los sueldos del sector público han sido destruidos. En pos del superávit fiscal, decenas de miles de estatales han sido expulsados por debajo de la línea de pobreza”, señaló Aguiar, y destacó que si para frenar la reforma laboral tienen que salir a las rutas en Navidad o Año Nuevo lo harán.

“A nosotros no nos mandan los funcionarios, nos mandan los trabajadores y hoy empezamos una ofensiva contra la reforma que no se va a detener hasta que sean garantizados todos nuestros derechos”, agregó en redes sociales el dirigente, quien dijo que el descuento con el que avanzará el Gobierno por el paro “es una amenaza ilegal” para desalentar la medida de fuerza.

Esta no es la primera vez que la Casa Rosada decide no pagarles a los trabajadores del sindicato verde que reclaman contra Javier Milei. En la representación de los empleados públicos, ATE es el gremio más combativo contra la gestión nacional, a diferencia de UPCN que suele tener una posición más acuerdista.

Además, la protesta se realiza horas después que el Gobierno nacional presentara una denuncia penal contra Aguiar por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática, en el marco de la pretendida reforma laboral que impulsa la gestión libertaria. (DIB)

