lunes 20 de abril de 2026
19 de abril de 2026 - 22:45

Apendicitis: operaron de urgencia a "Carli" Bianco en España

El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, sufrió un cuadro de apendicitis durante la gira por España, fue intervenido de urgencia y pospuso su vuelo de regreso al país.

Por Agencia DIB
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue operado de urgencia en Barcelona tras sufrir un cuadro de apendicitis, lo que obligó a postergar su regreso a la Argentina. El funcionario integraba la comitiva que acompañó al gobernador Axel Kicillof en una gira oficial por España para promover inversiones.

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Según informó el propio Bianco a través de sus redes sociales, el sábado por la noche debió ser intervenido quirúrgicamente de manera inmediata, por recomendación médica, ante el riesgo de que el cuadro derivara en una peritonitis durante el vuelo de regreso.

“En el día de ayer por la noche fui intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones me podía generar una peritonitis en medio del vuelo. La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país. Gracias a todos y todas por la preocupación y por los deseos de pronta recuperación”, expresó.

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Durante la gira, el ministro participó de encuentros con directivos de empresas españolas en Madrid y Barcelona, donde junto a Kicillof impulsó la radicación de inversiones productivas en territorio bonaerense. Además, formó parte de la delegación que asistió a la cumbre Movilización Global Progresista, que reunió a dirigentes internacionales como Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro.

Fuente: Agencia DIB

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