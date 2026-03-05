Abad le regaló a Nahuel Gallo una camiseta de Boca

El senador nacional Maximiliano Abad participó este jueves de un encuentro en el Congreso con Nahuel Gallo, recientemente liberado y ya de regreso en la Argentina .

Durante la reunión, de la que participaron los senadores Patricia Bullroch, Bartolomé Abdala, Agustín Monteverde, Vilma Bedia y Martín Goerling, Abad le entregó una camiseta de Boca Juniors como gesto simbólico.

“ Primero lo más importante: nos alegra que estés en tu país, en libertad y con tu familia ”, expresó Abad durante el encuentro. Semanas atrás, en el despacho de Abad, varios legisladores habían recibido a su esposa para darle el respaldo.

El senador recordó además que semanas atrás el Senado había recibido a familiares de detenidos políticos y ratificó el reclamo por su liberación. “ Hace un mes recibimos acá a tu esposa y a los familiares de Germán Giuliani para darles todo nuestro apoyo. Vamos a continuar exigiendo la liberación de Germán y de todos los presos políticos ”, sostuvo.

Abad destacó la actitud de Gallo tras su liberación y su mensaje público. “Ayer, cuando escuché tu conferencia, me impresionó la claridad con la que hablaste para reclamar por los extranjeros que siguen detenidos y para agradecer a los venezolanos que te ayudaron. En lugar de quedarte en el dolor propio, elegiste pensar en los demás. Eso dice mucho de quién sos”, señaló.

Durante el encuentro también hubo lugar para un momento distendido. Sabiendo que el hijo de Gallo es hincha de Boca, Abad le obsequió una camiseta del club.

“Sé que tu hijo Víctor, ya de chiquito, eligió bien los colores. Quiero darte esta camiseta para que ahora puedan disfrutar un partido juntos, cada uno con la suya”, expresó el senador.

“Dicen que el fútbol siempre da revancha. Y la vida también. Ojalá pronto puedan disfrutar juntos del fútbol, los juegos y de todas las cosas simples del día a día que tanto extrañaste”, concluyó.