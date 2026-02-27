El mejor camión IVECO de la historia ya se produce en Argentina

IVECO inició en Córdoba la producción nacional del S-Way , “el camión más avanzado de su historia” , según se destacó. El hito marca una nueva etapa para la operación local y refuerza el rol estratégico del país dentro de América Latina.

El inicio de la producción fue acompañado por un acto institucional con autoridades del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba, directivos de la compañía, colaboradores, concesionarios, clientes, instituciones, sindicato, proveedores y la prensa. Así, se resaltó “la relevancia del Polo Industrial como pilar productivo y tecnológico para la región” .

“Producir el IVECO S-Way en Córdoba significa validar que nuestra planta está preparada para fabricar el camión más avanzado de la marca. Cada unidad pasa por los mismos criterios de verificación que en nuestros centros industriales globales, asegurando calidad, confiabilidad y desempeño a la altura de los mercados más exigentes y pensados para nuestros clientes”, señaló Karel Novák , Head of Quality and Operations para Iveco Group en América Latina.

La puesta en marcha del proyecto es “el resultado de una implementación planificada que fortalece la cultura industrial e implicó adecuaciones técnicas, incorporación de nuevas metodologías y el trabajo coordinado de las áreas de manufactura, calidad, logística, compras, ingeniería, finanzas, ventas, red y posventa”, destacó la empresa.

Y agregó: “Con este paso, la planta de Córdoba alcanza un nuevo nivel de madurez industrial alineado a los estándares productivos de los principales centros de IVECO en el mundo, garantizando consistencia, trazabilidad y excelencia operativa”.

“Este hito es una señal clara del rumbo que seguimos como compañía. Argentina ocupa un lugar estratégico dentro de nuestra visión global de largo plazo y con este paso sigue consolidando su relevancia industrial en América Latina”, afirmó Marcio Querichelli, presidente de IVECO para América Latina.

El mejor IVECO (2)

Este avance “reafirma el compromiso sostenido de la compañía con el país: inversión con planificación, continuidad operativa y foco en el desarrollo de capacidades”. La producción nacional del IVECO S-Way “responde a una decisión de largo plazo que reconoce la evolución industrial alcanzada por la planta y sus equipos, y consolida a Argentina dentro de la estrategia regional de crecimiento y mejora continua”.

Tecnologías de punta

El S-Way fabricado en Córdoba incorpora tecnología Euro VI. IVECO fue pionera en la fabricación de vehículos pesados con esta tecnología en Argentina, con lo que se anticipó a los marcos regulatorios vigentes para liderar la evolución hacia un transporte más eficiente y sustentable en el país.

La fabricación nacional de vehículos con estándar Euro VI “eleva el perfil tecnológico de la industria local y posiciona a la Argentina en sintonía con los mercados más desarrollados”. Se trata de “una decisión estratégica que fomenta inversiones, mejora la competitividad industrial y abre nuevas oportunidades comerciales para el sector transporte argentino”.

Impacto estratégico

Además de la relevancia industrial, la producción local del IVECO S-Way tiene un fuerte impacto en el negocio en Argentina. Permite mayor previsibilidad comercial, optimización logística, integración de proveedores locales y una respuesta más ágil a las necesidades del mercado.

La mayor disponibilidad de unidades y la reducción en los tiempos de entrega se complementan con una red de concesionarios consolidada y una estructura de servicio orientada a maximizar la disponibilidad operativa de cada cliente.

“Producir el S-Way en Argentina nos permite estar más cerca de nuestros clientes, ofrecer mayor disponibilidad y fortalecer nuestra propuesta de valor en el segmento de pesados. Es un paso clave para el negocio local, que genera impacto en la red de concesionarios, en la cadena de valor y en todo el ecosistema del transporte”, destacó Ricardo Cardozo, presidente de Iveco Group Argentina

100% desarrollado para el mercado argentino

El IVECO S-Way 480 fue concebido para el transporte de larga distancia y cargas peligrosas, a través de la combinación de “tecnología avanzada, innovación y diseño enfocado en eficiencia operativa”.

Previo al inicio de la producción, el vehículo fue configurado y validado específicamente para las exigencias del mercado argentino. Antes de su lanzamiento industrial, el modelo atravesó un proceso riguroso de pruebas y calibraciones en distintas condiciones operativas del país. Se contemplaron factores como amplitudes térmicas extremas, largas distancias y exigencias topográficas como las que presentan los corredores cordilleranos.

Esta adaptación “permite ofrecer un vehículo alineado a las necesidades reales de las operaciones locales, con foco en seguridad, tecnología, desempeño, confiabilidad y eficiencia”.

Configuraciones

En Argentina, el IVECO S-Way estará disponible en configuraciones 4x2, 6x2 y 6x4, adaptadas a distintas aplicaciones del transporte pesado. Su producción se integra a un ecosistema industrial que incluye motores FPT fabricados en Córdoba y la participación de proveedores locales y regionales.

Desde una perspectiva institucional, “el inicio de esta producción consolida el posicionamiento de Argentina dentro de la estrategia industrial de la marca en América Latina, con foco en calidad, confiabilidad y excelencia operativa”, destacó el comunicado.

“Este nuevo paso reafirma nuestro compromiso con Argentina y con la región. Seguimos construyendo futuro a partir de una visión compartida, con foco en el desarrollo sostenible, la generación de capacidades y el fortalecimiento de IVECO en América Latina”, cerró, por su parte, Marcio Querichelli.

