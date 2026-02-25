Mundial de fútbol: los argentinos son los que hacen reservas más largas

El Mundial de fútbol está cada vez más cerca. Y los argentinos, que suelen copar los estadios en este torneo, se juegue donde se juegue, ya comenzaron a definir viajes y estadías. Y en ese sentido, se destacan por reservar estadías largas, lo que podría indicar que van a explorar destinos más allá de las ciudades sede en Estados Unidos.

Argentina , que integrará el Grupo J junto con Argelia , Austria y Jordania , ya tiene su grilla para pelear por el pase a 16 avos de final. El estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium. La segunda fecha se dará el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium. Y cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 también en el Dallas Stadium. En Kansas nunca se presentó, pero sí lo hizo en el recinto texano.

En caso de terminar como líder de su zona, la albiceleste se medirá contra el segundo del Grupo H ( España , Cabo Verde , Arabia Saudita y Uruguay ) el viernes 3 de julio en el Miami Stadium. Esta ciudad, muy requerida todo el año por los argentinos, es la “actual casa” de Lionel Messi. A partir de aquí, de avanzar los destinos serían Atlanta, Kansas y la final en Nueva York.

En este contexto, de acuerdo a datos de la plataforma Airbnb, los viajeros argentinos son los que más han realizado búsquedas para estadías largas entre todos los países durante la Copa, con un promedio cercano a 19 noches por viaje. De ese total, solo una parte de las búsquedas están directamente vinculadas a los partidos, ya que más de la mitad de las búsquedas son en destinos fuera de las sedes oficiales del torneo.

Mundial de fútbol: los partidos que más impulsan la demanda

De acuerdo con esos datos, estos partidos se destacan como los que concentran, hasta el momento, la mayor búsqueda de estancias por parte de viajeros argentinos:

Argentina vs. Austria

Argentina vs. Argelia

Ganador Grupo J vs. perdedor del Grupo H (16avos de final)

Jordania vs. Argentina

Escocia vs. Brasil

Arabia Saudita vs. Uruguay

Inglaterra vs. Croacia

Ganador del partido 86 vs. ganador del partido 88 (octavos de final)

Colombia vs. Portugal

Uruguay vs. Cabo Verde

Más allá de los partidos elegidos, hay que tener presente el tema de las entradas a la cancha. La FIFA tiene una categoría con un precio fijo de apenas US$60. Estos tickets están disponibles para los 104 partidos, pero no están vacantes para todos.

Antes de la “categoría básica”, los precios más económicos para partidos de la fase de grupos (en los que no jugarían las selecciones anfitrionas) iban de US$120 a US$265. Así, si alguien acompañara a su equipo hasta el final, el gasto mínimo rondaría los US$1590 solo en entradas, en el mejor de los casos.

Para aquellos que planean viajar con un paquete desde la Argentina, deberán “romper el chanchito”. Viajar tres noches a Kansas a ver el partido con Argelia, con alojamiento, ronda los U$S 3.300. Mientras que si la opción es ir a ver la primera fase completa, con vuelo y hotel, habrá que abonar unos U$S 11.000.

Fuente: Agencia DIB