Tras asumir en Justicia, Mahiques pidió la renuncia de funcionarios clave

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, comenzó su gestión con una serie de cambios en la estructura del área.

El flamante ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques , comenzó su gestión con una serie de cambios en la estructura del área y confirmó que solicitó la renuncia de varios funcionarios políticos que se desempeñaban en organismos dependientes de la cartera.

La senadora Florencia Arietto quiso impedir a empujones el ingreso de un trabajador a Lustramax

Entre los cargos alcanzados por la medida se encuentra el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien en los últimos meses había protagonizado un fuerte enfrentamiento con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a partir de investigaciones y decisiones administrativas vinculadas a la entidad.

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, sostuvo Mahiques en declaraciones televisivas, al confirmar la decisión de avanzar con una reorganización interna del ministerio tras su asunción.

El funcionario juró en el cargo ante el presidente Javier Milei en un breve acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, luego de la salida de Mariano Cúneo Libarona. Su llegada también implicó una serie de movimientos en otras áreas del Gobierno vinculadas al sistema judicial.

Embed El Presidente Javier Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Dr. Juan Bautista Mahiques. pic.twitter.com/idRAzf5ESR — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 5, 2026

Además de Vítolo, el pedido de renuncia alcanzó a responsables de distintos organismos que dependen de Justicia, como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y la Oficina de Bienes Recuperados.

La decisión forma parte de una estrategia para reconfigurar el equipo de trabajo del ministerio y avanzar con funcionarios alineados a la nueva conducción, según indicaron fuentes oficiales.

Procurador del Tesoro

En paralelo, el Gobierno confirmó que el ex viceministro de Justicia Sebastián Amerio será el nuevo procurador del Tesoro en reemplazo de Santiago Castro Videla. El organismo tiene a su cargo la coordinación de los abogados del Estado que intervienen en litigios contra la administración pública.

Amerio había quedado desplazado de la estructura del Ministerio de Justicia con la llegada de Santiago Viola como secretario de la cartera, cargo que también incluye la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

La designación de Viola responde al nuevo esquema político que comenzó a delinear Mahiques tras asumir en el cargo, en medio de tensiones internas dentro del oficialismo por la conducción del área.

En este contexto, el nuevo ministro también planteó como una de las prioridades de la gestión la cobertura de las vacantes existentes en el Poder Judicial. Actualmente, se estima que hay más de 300 cargos sin cubrir en distintos tribunales del país.

Mahiques sostuvo que el objetivo del Gobierno es avanzar en la designación de “fiscales y jueces capacitados”, especialmente en el marco de la implementación del sistema acusatorio, que otorga mayor protagonismo a los fiscales en la investigación de los delitos.

Sin embargo, en el Ejecutivo reconocen que el proceso dependerá en gran medida de la capacidad del oficialismo para reunir los votos necesarios en el Senado, donde se requiere mayoría para aprobar los pliegos de los candidatos propuestos.

Desde la Casa Rosada también señalaron que la intención es evitar conflictos políticos que puedan frenar los nombramientos, por lo que el Gobierno buscará primero consolidar acuerdos parlamentarios antes de enviar las propuestas a la Cámara alta.

Agradeció la confianza

En declaraciones públicas y a través de sus redes sociales, Mahiques agradeció al presidente Milei por la confianza para asumir el cargo y destacó la necesidad de fortalecer las instituciones judiciales.

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública y brinde seguridad real”, sostuvo el ministro.

También expresó su reconocimiento a la gestión de su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, a quien atribuyó el inicio de una etapa de transformaciones que, según afirmó, ahora buscará consolidar.

“La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”, afirmó Mahiques al delinear los objetivos de su gestión.

Fuente: Agencia DIB