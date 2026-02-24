El Toyota Yaris Cross se lanzó en la Argentina

En un evento realizado en el Movistar Arena se presentó el Toyota Yaris Cross, en el que la compañía ingresa en el segmento de mayor crecimiento de los últimos años y presenta el primer híbrido de la marca dentro de esta categoría.

Este modelo no solo refuerza el liderazgo en movilidad sustentable al ofrecer dos versiones híbridas, sino que representa el ADN de calidad y confiabilidad de Toyota en un diseño joven y eficiente. Como destacó Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina , el Yaris Cross es el paso natural para quienes buscan su primer híbrido con el respaldo de nuestra red de 44 concesionarios.

El Yaris Cross se fabrica en Brasil desarrollado en alianza con Daihatsu (la marca japonesa low-cost, que pertenece a Toyota Motor Corporation) basado en la Plataforma DNGA-B. Está disponible en los 44 concesionarios en todas las provincias del país, con un gran diseño exterior, amplio espacio interior y completo equipamiento de seguridad: Toyota Safety Sense y seis airbags en toda la gama de versiones.

Significa un nuevo paso dentro de la estrategia de electrificación de Toyota en el país, iniciada en 2009 con la llega del primer híbrido en el mercado. Igual que con Corolla Cross y Corolla, los dos vehículos electrificados más vendidos del país, para el nuevo Yaris Cross se estima que el 50% de sus ventas corresponda a versiones híbridas.

Diseño moderno

El nuevo Yaris Cross presenta una postura elevada propia de un SUV, que se refuerza con llantas de 18” y neumáticos 215/55 R18 (desde las versiones XEI), que fueron diseñadas para aportar una impronta dinámica. En tanto, las versiones XLI equipan llantas de 17” con terminaciones en color plata y neumáticos 215/60 R17.

Gracias a esta elevación, la conducción combina la agilidad de un vehículo urbano con la comodidad de acceso y confort características de un SUV. Sus líneas afinadas del frente subrayan la amplitud del vehículo, mientras que la superficie contorneada que fluye desde el lateral hacia la parte trasera expresa dinamismo.

En el frente, la doble grilla trapezoidal lo dota de un carácter sólido. La grilla superior se distingue por su diseño tipo “panal de abejas”, que desde las versiones XEI tiene detalles en negro brillante y en sus extremos suma faros antiniebla LED. La grilla inferior, por su parte, acentúa su firmeza y el diseño del paragolpes también contribuye a esa impronta resistente.

El perfil lateral del Yaris Cross expresa su estilo moderno y dinámico. Se destacan las barras de techo longitudinales en color plateado, las manijas de puertas al tono de la carrocería y la moldura plástica negra que recorre todo el lateral hasta la parte trasera, integrándose con los guardabarros y acentuando su carácter SUV. En la parte trasera, los faros full-LED le dan un aire moderno y sofisticado que se combina con el spoiler superior.

Toyota Yaris Cross (2026) 1

Amplitud y confort

El diseño interior del Yaris Cross se destaca por el cuidado en los detalles y su funcionalidad: todo se encuentra dispuesto al alcance del conductor. Los asientos, diseñados para ofrecer una sensación de bienestar, varían según la versión: las XLI y XEI con tapizado en tela de color negro, mientras que la versión SEG presenta tapizado en cuero ecológico microperforado, también de color negro.

Uno de sus mayores atractivos es el amplio techo panorámico que distingue a la versión SEG (tanto naftera como híbrida), que no solo otorga luminosidad a la cabina sino una experiencia panorámica a los pasajeros de las butacas traseras.

Yaris Cross incorpora un panel de instrumentos con una pantalla TFT de 7″, disponible a partir de la versión XEI. Esta pantalla multifunción ofrece información clave para el conductor, como consumo de combustible, autonomía, entre otros datos, todo de forma clara y precisa. Del lado izquierdo, se muestran las revoluciones por minuto o el indicador del sistema híbrido (en las versiones XEI o SEG hybrid). En la parte derecha se destaca el velocímetro.

El panel del climatizador presenta un diseño moderno y de fácil lectura, con comandos físicos y una pantalla digital que muestra de forma clara la temperatura seleccionada y las funciones activas. Su disposición horizontal y minimalista se integra perfectamente a la consola central, aportando una sensación de orden y tecnología. Los controles están ubicados a una altura cómoda para el conductor, lo que permite realizar ajustes rápidos sin desviar la atención del camino.

Motorización con foco en la eficiencia

Ofrece dos opciones de motorización. La versión naftera (disponible en las versiones XLI, XEI y SEG) incorpora un motor 1.5L Dual VVT-i, de 4 cilindros en línea y 16 válvulas DOHC, ciclo Otto, con cadena de distribución. Este propulsor entrega 106 CV de potencia máxima y 138 Nm de torque máximo, y cuenta con inyección de combustible indirecta. El motor se combina con una transmisión automática CVT con “Split Drive Gear System”, que habilita una conducción suave, sin interrupciones y con bajo nivel de ruido.

Además, incluye levas al volante (solo en versiones SEG nafteras) y modos de conducción “Eco” y “Power” (a partir de las versiones XEI), que ajustan la respuesta del acelerador para priorizar eficiencia o una conducción más dinámica. Los consumos homologados son de 6,0 l/100 km en uso combinado, 5,3 l/100 km en uso extraurbano y 7,1 l/100 km en ciudad.

La mecánica híbrida (disponible en las versiones XEI y SEG) incorpora un sistema auto-recargable compuesto por dos motores: un motor naftero de 1.5 litros, 4 cilindros, 16 válvulas DOHC, ciclo Atkinson, con cadena de distribución y sistema VVT-i; y un motor eléctrico que trabaja en conjunto para generar una potencia total combinada de 111 CV. El motor eléctrico se alimenta de una batería de ion-litio de 4,3 Ah que se recarga automáticamente durante la desaceleración o el frenado, sin necesidad de enchufarse a una fuente externa.

Esta motorización se asocia a una transmisión “e-CVT”, continuamente variable (conjunto de engranajes planetarios) controlada electrónicamente, que ofrece un equilibrio óptimo entre agilidad y bajo consumo. La transmisión incluye la posición “B”, que aumenta el freno motor en descensos pronunciados, evitando el sobrecalentamiento de los frenos y maximizando la regeneración de energía. Las versiones híbridas ofrecen cuatro modos de conducción: Normal, ECO, Sport y EV (100% eléctrico), lo que las convierte en una opción versátil para distintos tipos de uso. Los consumos declarados son de *3,9 l/100 km en uso combinado, 4,3 l/100 km en extraurbano y 3,3 l/100 km en urbano.

Toyota Yaris Cross (2026) interior

Precios Yaris Cross:

XLI 1.5 CVT: $41.464.000

XEI 1.5 CVT: $45.260.000

XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000

SEG 1.5 CVT: $50.224.000

SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000

Garantía: 10 años o 200 mil kms.

La garantía también aplica sobre los componentes del sistema híbrido: baterías hibridas, convertidor – inversor, unidad electrónica de control. Nuestros clientes cuentan además con el respaldo de la Red de Concesionarios Toyota en todo el país, y su servicio post venta, altamente capacitado y asegura una disponibilidad de repuestos permanente.